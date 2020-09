Vaccin Johnson & Johnson gaat laatste fase in

Het vaccin van Johnson & Johnson zit in zijn laatste traject voordat het de markt op kan.

Johnson & Johnson (J&J) meldt dat zijn coronavaccin de derde fase ingaat. Daarmee zit het vaccin van de farmagroep in zijn laatste traject alvorens het vaccin op de markt gebracht mag worden. De proef volgt op een positieve resultaten uit de fase-2-studie waaruit bleek dat het medicijn veilig is en dat de reactie op het vaccin genoeg was om door te gaan met onderzoeken. In de derde fase zal het middel getest worden op 60.000 participanten.

De onderneming herhaalde ook het doel om meer dan 1 miljard dosissen van het vaccin te produceren en te leveren in 2021, wanneer het goedgekeurd is door de regulatoren. Het verwacht verder dat het een beslissing kan nemen over de effectiviteit van het vaccin later dit jaar of in de eerste maanden van volgend jaar.

'Nu het coronavirus het dagelijks leven van de mensen op aarde beïnvloedt blijft ons doel hetzelfde, namelijk het helpen beëindigen van deze pandemie', zegt CEO Alex Gorsky. 'Als de het grootste gezondheidsbedrijf in de wereld brengen we onze beste breinen naar voren evenals onze hoge veiligheidsstandaarden om het gevecht tegen het virus in een stroomversnelling te brengen.'