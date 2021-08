Vaccinmakers schitteren op Wall Street

Wall Street staat op winst. Vaccin-aandelen krijgen een boost door de FDA. Ook de olie-aandelen zijn koploper in New York door een flink opverende olieprijs. PayPal biedt nu ook zijn Britse klanten cryptodiensten aan.

De Amerikaanse beurzen gaan hoger. Beleggers kijken uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in de VS aanstaande donderdag in Jackson Hole. De focus zal vooral liggen op mogelijke uitspraken van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, over de afbouw van de omvangrijke monetaire stimulus.

Fed veroorzaakt verkoopgolf op beurzen

Hoe groot de spanning daarover is, werd afgelopen week duidelijk bij de publicatie van de notulen over de jongste rentevergadering. Verschillende bestuurders willen in de komende maanden al de obligatieinkopen verminderen, zo bleek. De beurzen reageerden negatief (zie video).

De S&P500 wint rond 17.30 uur 0,9 procent.

Vaccinmakers

De vaccinmakers gaan hoger in New York nadat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA goedkeuring heeft gegeven voor het vaccin van Pfizer en BioNTech. Eerder kreeg het vaccin van de twee makers een noodgoedkeuring, maar nu is er dus een volledig groen licht.

De goedkeuring is volgens specialisten vooral van psychologisch belang omdat het Amerikaanse bedrijven nu meer munitie geeft om vaccinatie van hun medewerkers af te dwingen, zoals bijvoorbeeld Disney en Walmart eerder al deden.

Het gevolg is forse koerswinsten voor vaccinmakers. Pfizer wint 2,5 procent, BioNTech stooomt 8,6 procent hoger en Moderna trekt een spurtje van bijna 5 procent.

Olie-aandelen

De olie-aandelen doen het goed op Wall Street nu de prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie opveert met bijna 6 procent tot 65.94 dollar. Occidental Petroleum schiet 6,9 procent hoger, Devon Energy veert 5,8 procent op en ook Marathon Oil wint 5,2 procent.

De olieprijs veert dus stevig op na een verliesreeks van zeven opeenvolgende dagen. Dat gaat gepaard met het betere sentiment op de financiële markten. China maakt progressie met het indammen van het rap oplopende aantal besmettingen met de deltavariant van het coronavirus. 'Daarnaast lijkt de angst te minderen voor mogelijkheid dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) weldra start met de afbouw van de monetaire stimulus', zegt marktstrateeg Peter McGinn van O'Brien.

PayPal

PayPal gaat nu ook zijn Britse klanten aanbieden om te betalen met cryptomunten. In maart begon het betalingsbedrijf al om deze diensten aan te bieden aan Amerikaanse klanten. Dat nieuws is waarschijnlijk de aandrijver van de klim in de prijs van de bitcoin maandag.

Dit nieuws geeft cryptobeleggers weer nieuwe moed. Het laat zien dat er een steeds bredere adoptie van cryptomunten plaatsvindt in de wereld. Vorige week zei CEO Bruce Armstrong van de cryptobeurs Coinbase al dat het bedrijf zijn eigen geld in cryptomunten ging stoppen. 'We gaan meer dan 500 miljoen dollar aan crypto op onze eigen balans zetten.'

Daarnaast zal Coinbase ook 10 procent van zijn winst omzetten in crypto. 'Ik verwacht dat dit percentage stijgt wanneer de cryptomarkt volwassener wordt', zei Armstrong.