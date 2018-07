‘Val Econocom in overdrijvingsfase'

Vrijdag dook de koers al een derde lager na een winstwaarschuwing, de grootste tuimelperte ooit voor Econocom . Analisten stellen zich vragen over de structurele winstgevendheid van de leasingtak, gezien Econocom voorzichtiger wil worden met de verhuur van digitale producten aan klanten via zijn eigen balans. De specialist in de digitalisering van bedrijven moest in het eerste halfjaar een provisie aanleggen van 10 miljoen euro voor dubieuze klanten en geschillen. Daarnaast boekte het eenmalige kosten van 20 miljoen euro om de transformatie van de dienstentak in Frankrijk te verbeteren.