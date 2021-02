Valt het z-woord bij Proximus?

Proximus moet flink investeren in zijn netwerk en tegelijk het dividend behouden. Beleggers vragen zich af hoe de telecomspeler dat zal klaarspelen.

Vrijdag om 7 uur komt Proximus met cijfers over het vierde kwartaal. Analisten rekenen op een omzet van 1,43 miljard euro en een brutobedrijfswinst van 432,67 miljoen. De winst per aandeel zou uitkomen op 0,27 euro.

De beleggers zullen daarnaast uitkijken naar mogelijke opmerkingen van CEO Guillaume Boutin over hoe het bedrijf zijn belangrijkste twee cashflowslurpers gaat financieren: de investeringen in vooral het glasvezelnetwerk en het 5G-netwerk, en het dividend. Beleggers vrezen een wapenwedloop in de uitrol van het 5G-netwerk. Verder heeft Boutin zich verbonden om tot en met 2022 een jaarlijks dividend uit te keren van 1,20 euro.

Zendmasten

De CEO moet dus op zoek naar geld. Wellicht laat hij zijn oog vallen op het z-woord: zendmasten. Want almaar meer telecomspelers krijgen door dat er zeer veel beleggersliefde is voor deze zo door het gewone publiek verfoeide masten. Waarom? Beleggers zijn de drenkelingen van de nul. Door de historisch lage rente zijn ze naarstig op zoek naar eilandjes van rendement in een nulrentende oceaan. De heilige graal voor beleggers in een wereld met chronische nulrentes? Voorspelbare returns over een zo lang mogelijk periode, liefst meerdere decennia.

Door de historisch lage rente zijn beleggers naarstig op zoek naar eilandjes van rendement in een nulrentende oceaan.