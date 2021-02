Van de Velde blijft dividend betalen ondanks winstval

De omzet en de winst van Van de Velde daalden met een vijfde door de coronacrisis. Het dividend blijft opnieuw buiten schot. Een knip in het winkelbestand en investeringen in onlineverkoop moeten in 2021 weer voor groei zorgen.

Lingerie en pandemie zijn geen winnende combinatie. De verkoop van Van de Velde , moederbedrijf van onder meer de merken PrimaDonna, Marie Jo en Intimacy werd in het hart geraakt door de winkelsluitingen die volgden op de uitbraak van het coronavirus. Het couturebedrijf uit Schellebelle zag zijn omzet op vergelijkbare basis dalen met 18,5 procent naar 160,5 miljoen euro. Op gerapporteerde basis is de omzetdaling nog sterker (-22,5 procent). Dat komt omdat Van de Velde besliste om zijn zomercollectie, die normaal in november of december wordt gelanceerd, omwille van het coronavirus uit te stellen. In de VS waren de klappen het grootst en werd de retailverkoop met 57 procent uitgevlakt.

De brutobedrijfswinst (ebitda) daalt op vergelijkbare basis met 17,4 procent naar 48,6 miljoen euro. Toch wordt de aandeelhouder niet vergeten. Er wordt opnieuw een interimdividend voorgesteld van 1 euro bruto per aandeel dat op 6 mei zal worden uitbetaald.

Het textielbedrijf legde de focus op kostenoefeningen om de pandemie het hoofd te bieden. Zes niet winstgevende winkels in het eigen netwerk werden gesloten, drie in de VS, twee in Denemarken en één in Duitsland. Verschillende huurcontracten werden onderhandeld. Het bedrijf investeerde in onlineverkoop, waarbij zes van de zeven websites een opfrisbeurt kreeg.