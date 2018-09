Van de Velde flirt met laagste koers sinds 2009

De verkoop van mode in boetieks staat wereldwijd onder druk. De omzet liep in het eerste halfjaar met 2,3 procent terug. 'Minder mensen in de winkelstraten en een veranderend winkelgedrag hebben een negatieve impact van 2 procent op de omzet in retail', zei CEO Erwin Van Laethem. Daarnaast liepen de kosten op omdat Van Laethem investeert in nieuwe distributiekanalen, IT-systemen en nieuwe profielen.