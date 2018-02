'Van de Velde onaantrekkelijk voor dividendbeleggers'

Lingeriebedrijf Van de Velde heeft extra tijd en investeringen nodig om de sputterende motor opnieuw op gang te krijgen. Dividendbeleggers haken af.

Het aandeel Van de Velde krijgt klappen en zakt tot het laagste peil in drie jaar tijd. Beleggers dumpen het aandeel na belabberde resultaten in 2017 en teleurstellende prognoses voor dit jaar. Het aandeel noteert nu al 40 procent onder de piek van eind vorig jaar.

Beleggers die uit zijn op mooie dividenden zijn bij Van de Velde voorlopig niet meer aan het juiste adres. Guy Sips analist KBC Securities

'Beleggers die uit zijn op mooie dividenden zijn bij Van de Velde voorlopig niet meer aan het juiste adres', stelt Guy Sips, analist van KBC Securities. Het bedrijf heeft werk aan de winkel en houdt daarvoor extra cash op zak.

Moeilijke periode

Van De Velde verwende zijn aandeelhouders (in eerste instantie de familie zelf) door drie jaar aan een stuk 3,50 euro dividend per aandeel (meer dan de cashflow) te betalen. Maar nu zet het bedrijf eindelijk de tering naar de nering, en moeten aandeelhouders tevreden zijn met 70 procent minder of 1,03 euro per aandeel.

Degroof Petercam rekende op 2,15 euro dividend, en dat maakt een groot verschil. 'Nu ziet het aandeel er met een dividendrendement van 2,4 procent tegenover 5 procent onaantrekkelijk uit', klinkt het.

Van de Velde gaat door een moeilijke periode, waarin de groeispurt die het bedrijf sinds de beursgang in 1997 kende aan zijn einde is gekomen. De motor opnieuw op gang krijgen, kost evenwel een pak geld. Investeringen in onder andere de uitbouw van e-commerce, waarin Van de Velde ondermaats presteert, zijn broodnodig. Daardoor staat de winstmarge onder druk. De bedrijfskasstroom zakte vorig jaar met 10 procent. Maar de winstbodem is - ondanks een verwachte omzetgroei - nog niet bereikt.

Ik was best tevreden toen ik het persbericht aan het doornemen was, tot de laatste drie lijnen. Guy Sips analist KBC Securities

'De daling in 2017 hadden ik en andere analisten ingecalculeerd. Ik was best tevreden toen ik het persbericht las. Tot de laatste drie lijnen', zegt Sips. Daarin maakte Van de Velde duidelijk dat de kosten en investeringen om de groei in de toekomst te verzekeren ook in 2018 nog verder zullen oplopen en druk zullen zetten op de winst.

Sips, die zijn koersdoel verlaagt tot 44 euro, rekende al in 2018 op een herstel van de winstmarge tot boven 28 procent, en tot 30 procent vanaf 2019. 'Maar door dat ene zinnetje zal dat dus minstens één jaar later zijn.'