Van high naar low

Beleggers nemen gas terug. Het wietaandeel Canopy Growth tuimelt

De Amerikaanse beurzen staan in het rood in afwachting van de persconferentie van de Amerikaanse president Donald Trump. De persconferentie komt nadat China een nationale veiligheidswet heeft goedgekeurd voor Hongkong die volgens experts de democratie in de stadstaat inperkt. Daarnaast is er slecht economisch nieuws, want de Amerikaanse consument heeft in april 13,6 procent minder uitgegeven door de lockdownmaatregelen.

De Dow Jones verliest rond 19u15 0,9 procent.

Canopy Growth

Het aandeel Canopy Growth dendert meer dan 18 procent lager. De Canadese wietproducent kwam met slechte kwartaalcijfers voor vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Canopy heeft last van de lagere vraag naar wiet en andere wietproducenten, bijvoorbeeld dranken of chocolade met wiet erin. Dat is een gevolg van de quarantainemaatregelen die overheden namen om het coronavirus in te dammen. Doordat veel winkels dicht moesten konden consumenten minder niet-essentiële producten kopen, waar wiet ook onder valt.