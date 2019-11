Vastgoed presteert helft beter dan Bel20 in 2019

De gereguleerde vastgoedbedrijven behoren dit jaar bij de beste presteerders op de Brusselse beurs. Zorgvastgoed werd zelfs de helft meer waard.

Gereglementeerde vastgoedondernemingen (gvv’s) zijn in trek. Gemiddeld zijn de 17 in Brussel genoteerde gvv’s sinds begin dit het jaar met 27 procent gestegen. Dat is de bijna de helft beter dan de Bel20-index (+19%). Aedifica , de specialist in zorgvastgoed, springt het meest in het oog met een koersstijging van 50 procent. De groep trad in september toe tot de pan-Europese Stoxx 600-index.

Beleggers lopen storm voor twee segmenten in vastgoed: woonzorg en logistiek. Beide niches profiteren van mooie groeivooruitzichten door respectievelijk de vergrijzing en de opmars van e-commerce. WDP is best presterende logistieke vastgoedspeler met een koerswinst boven 40 procent.

Aedifica, Care Property, Montea en WDP bieden een belegger 100 procent blootstelling aan woonzorg- of logistiek vastgoed. Dat bestaat op enkele uitzonderingen na niet elders in Europa. herman van der loos analist degroof petercam

‘Aedifica, Care Property , Montea en WDP bieden een belegger voor 100 procent blootstelling aan woonzorg- of logistiek vastgoed. Op enkele uitzonderingen na, bestaat dat bedrijfsprofiel gewoonweg niet elders in Europa. Dat maakt ze aantrekkelijk’, zegt Herman van der Loos, analist bij Degroof Petercam. ‘Hetzelfde geldt voor Xior met de studentenkoten. Dat is een Belgische specialiteit.’ Xior won dit jaar meer dan 38 procent.

Buitenland

Voor de gvv’s is België al lang veel te klein geworden. De bovengenoemde gvv’s kennen een sterke expansie in het buitenland. Xior heeft van Spanje en Portugal een tweede thuismarkt gemaakt, na België en Nederland. Leasinvest RE groeit in Luxemburg.

Aedifica gaat letterlijk en figuurlijk het verst in de buitenlandse expansie. De groep kocht onlangs een verpleeghuis in Beieren, tussen de stad Neurenberg en de Tsjechische grens, voor 6 miljoen euro. In februari kocht het een blok van 92 woningen in het VK voor iets meer dan een half miljard euro. En het werkt aan een openbaar overnamebod op het Finse bedrijf Hoivatilat voor 375 miljoen euro, goed voor de allereerste uitbreiding van een gvv in Scandinavië.

Nog zonder rekening te houden met de Finse uitbreiding is de portefeuille van Aedifica al 2,4 miljard euro waard. ‘De schuldgraad van Aedifica blijft met 39,6 procent gezond’, zegt Frédéric Renard, vastgoedanalist bij het beurshuis Kepler Cheuvreux. ‘Daardoor kan Aedifica nog 850 à 900 miljoen euro inzetten voor een schuldgraad van 55 procent wordt bereikt. Die oorlogskas wordt slechts gedeeltelijk aangewend bij een positieve afloop van het bod op Hoivatilat.’

Alternatief

Naast de groeivooruitzichten verleiden gvv’s beleggers ook door hun defensief profiel. Daardoor duiken ze op als alternatief voor obligaties waarop het rendement de voorbije jaren is weggesmolten. Ondanks de stevige koersremonte blijven de nettodividendrendementen - met een sectorgemiddelde van 3,2 procent - de ogen uitsteken.