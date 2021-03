Vastgoedaandelen minder rentegevoelig dan aangenomen

Niettemin lanceerde KBC Securities woensdag een studie naar de rentegevoeligheid van gvv's naar aanleiding van de onrust die onlangs uitbrak na de stijging van de Amerikaanse lange rente. Analisten Alan Vandenberghe en Thomas Couvreur keken naar de mate waarin de Belgische tienjaarsrente en de Belgische vastgoedaandelen op elkaar reageren, in het jargon de correlatie. 'Op de lange termijn is de correlatie nul. Een hogere rente leidt niet alleen tot een hogere actualiseringsvoet. Als die het gevolg is van hogere inflatie, stijgen ook de huurinkomsten dankzij de indexering.'

Indekking

Het beurshuis bekeek de parameters die de rentegevoeligheid bepalen: de hoogte van de schulden, de mate waarin gvv's zich indekken voor een renteklim en de huidige rente die de gvv's betalen. KBC Securities komt tot het besluit dat een stijging van de betaalde rente met 1 procentpunt de winstprognoses voor 2021 met gemiddeld 1,6 procent doet afromen. Die beperkte impact is ook te danken aan het beleid van rente-indekking. De grootste impact ziet KBC Securities bij Leasinvest (-5,4%) en bij Xior (-5,1%). 'Dat is de maximale impact, we houden geen rekening met het positieve effect van de hogere inflatie of van de hogere economische groei.'