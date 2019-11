Vastgoedgroep WEB krijgt applaus voor aankoop gebouwen

Bank Degroof Petercam verhoogt in een reactie het koersdoel met 3 euro tot 65 euro, en raadt aan de aandelen op te bouwen. ‘Dit zijn de eerste significante overnames sinds mei vorig jaar’, legt analist Herman van der Loos uit. ‘Het initieel huurrendement ligt iets lager dan de huidige portefeuille, die bij een volledige verhuur 7,1 procent opbrengt, maar is fair gezien de lange looptijden van de huurcontracten van meer dan 9 jaar. De transacties zullen een positieve impact hebben op de winst. Mijn winstverwachting stijgt van 3,94 naar 4,25 euro per aandeel in 2020.’