Vastgoedspeler Intervest verhoogt winstprognose

Oververhitting

De groep zegt wel dat er op de logistieke vastgoedmarkt sprake is van oververhitting en schaarste. Omdat aankopen van logistiek vastgoed duur zijn evolueert de onderneming nu meer richting projectontwikkelingen in eigen beheer of in samenwerking met partners. Een voorbeeld hiervan is Herentals Green Logistics dat in april 2021 is gestart met de bouwwerken voor de grootschalige herontwikkeling van 45.000 vierkante meter. Ruim 22.000 vierkante meter is verhuurd aan een sanitair- en verwarmingsbedrijf.