Vastned Retail Belgium weet huren goed te innen

In het eerste kwartaal had het vastgoedbedrijf weinig last van de coronacrisis. Maar nu de maatregelen verstrengd zijn, overlegt het weer met de getroffen huurders.

Weinig impact corona

Goed nieuws is dat de onderneming, te midden van de coronapandemie, tien nieuwe huurovereenkomsten wist af te sluiten in het eerste kwartaal die in totaal een huurvolume van 1 miljoen euro vertegenwoordigen (5,6 procent van de totale huurinkomsten). Vier ervan zijn bestaande huurders. De zes nieuwe huurders zorgen voor een kleiner aandeel voor 'fashion' in de portefeuille. Het sloot onder andere overeenkomsten met een verkoper van tuinmeubelen en een Apple-reseller.