Veel beleggers lopen lagere Franse dividendtaks mis

BinckBank, AXA, Argenta en Beobank passen de Franse belastingverlaging naar 12,8 procent nog niet toe. ‘We denken dat we vanaf begin 2019 de lagere dividendtaks kunnen toepassen. Dat is op tijd voor het nieuwe dividendseizoen’, zegt Binck. ‘Het is onze ambitie om kosteloos de lagere taks in te houden nadat de nodige formulieren zijn ingevuld.’