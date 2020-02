Veilig en voorspelbaar maakt peperduur

Ga 'direct' naar de gevangenis

De bouwgroep BAM start in augustus de werken voor de nieuwe gevangenis van Dendermonde. Het contract van 194 miljoen euro is welgekomen voor de Hollanders, die de winst vorig jaar zagen halveren. Al zit er enige vertraging op. BAM kreeg het contract al in 2011, maar zoals zo vaak in België doorkruisten buurtprotesten, juridische procedures en vergunningen de werf. Negen jaar later kan BAM beginnen. Tegen oktober 2022 moeten de cellen voor 444 gevangenen klaar zijn. BAM mag ook 25 jaar lang het onderhoud en de diensten leveren, zoals de catering en de was. Misschien kunnen de Nederlanders snel nog een wasmachine van Jensen bestellen om de gevangenen van propere lakens te voorzien.



De gevangenis van Dendermonde is bekend voor de massaontsnapping van 28 gevangenen in 2006. Omdat de sloten van de houten deuren niet goed werkten konden ze makkelijk naar buiten wandelen. Hopelijk levert BAM beter werk. Maar met zijn sluisdeuren in IJmuiden, die niet pasten, raden we toch aan te checken of de ‘sleutel op de deur’-oplossing voldoende solide is.