Verallia maakt knaldebuut ondanks Amerikaanse wijnban

Verallia heeft met succes zijn debuut gemaakt op de beurs van Parijs. De kaarten lagen nochtans moeilijk. De beursgang van de wijnflesfabrikant vindt plaats daags nadat de Verenigde Staten een importtarief aankondigen op Franse wijn.

De Parijse beurs is met Verallia een industriebedrijf rijker. De glasmaker maakte vanochtend zijn beursdebuut aan een introductieprijs van 27 euro. Het moest daarmee genoegen nemen met een prijs aan de onderkant van de vork (26,50 euro - 29,5 euro). De introductieprijs waardeert Verallia op ongeveer 3,2 miljard euro.

Verallia, dat de beursticker VRLA meekrijgt, werd naar de beurs gebracht door het Amerikaanse private equityfonds Apollo. Die nam de glasblazer in 2015 over van Saint-Gobain. De Franse glasreus borg in 2011 een eerder plan om naar de beurs te trekken op omwille van de Griekse schuldencrisis.

Apollo casht via de beursgang 918 miljoen euro. Het tekent daarmee voor de op drie na grootste beursintroductie in de eurozone dit jaar. Voor de beurs van Parijs is het de grootste nieuwkomer sinds autoleasebedrijf ALD in 2017 op de tabellen kwam.

Bijna dertig procent van de aandelen van Verallia zijn nu vrij verhandelbaar. De rest blijft in handen van Apollo dat een ruim meerderheidsbelang behoudt.

Met 10.000 medewerkers wereldwijd en 32 productiesites in Europa produceert Verallia 16 miljard glazen flessen, potten en bokalen per jaar. Vorig jaar boekte het een omzet van 2,4 miljard euro. Het bedrijf zegt marktleider te zijn in Europa en nummer drie wereldwijd. De oorsprong van het bedrijf gaat terug tot 1827.

Verallia rekent Dom Pérignon (LVMH) en Pernod Ricard tot zijn klanten. Ook Ferrero laat zijn Nutella-potten door de Franse glasblazer vervaardigen.

Importheffing

Verallia maakte zijn beursdebuut in woelig water. Gisteren kondigden de Verenigde Staten een importtaks aan van 25 procent op Franse wijnen vanaf 18 oktober. Die treft veel klanten van Verallia, de Franse wijnhuizen, recht in het hart.

'Tel daar de volatiele markten van de afgelopen dagen bij en we werden echt nerveus.', ontboezemde CEO Michel Giannuzzi na de openingsbel aan persagentschap Bloomberg. 'Des te verheugd zijn we over het succes van onze operatie en onze koerswinst van vandaag. Het duidt erop dat investeerders onze veerkracht appreciëren en het eens zijn met de waardering die we krijgen', vervolgde de topman. 'We hebben in een moeilijke context een heel warm welkom gekregen.'