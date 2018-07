Verdachte handel in Ontex-opties

Een dag voor het overnamebod op Ontex zijn opmerkelijk veel callopties op het aandeel gekocht. De enorme winst is al verzilverd.

De beurswaakhond FSMA dreigt een drukke zomer te krijgen. Na de opmerkelijke koersval van het IT-bedrijf Econocom in de aanloop naar een winstalarm vorige week, zijn er nu ook verdachte transacties in callopties op de luierfabrikant Ontex .

Vorige donderdag werden ongeveer 1.500 calloptiecontracten op Ontex verhandeld (één contract geeft recht op 100 aandelen), terwijl het normale dagvolume 20 à 30 contracten bedraagt. Een dag later kwam het nieuws van een Frans overnamebod op Ontex, dat intussen 34 procent hoger noteert. Iemand die volgens een bron 1.002 contracten voor 200.000 euro had gekocht, had maandag al 800.000 euro winst.