'Vergaderzaal van de toekomst' vuurt Barco aan

De sterke verkoop en dito marge van ClickShare charmeren analisten en sturen het aandeel tot dicht tegen het hoogste peil in twee decennia.

Enige bemol is de omzet, die voor het tweede jaar op rij vlak evolueerde. Maar ook hier belooft de CEO vanaf 2019 beterschap met een groei van zo'n 5 procent, bij een verdere verbetering van de marges.

Een haalbare doelstelling, denkt ING-analist Mark Hesselink. 'Barco is doorgaans erg conservatief in het begin van het jaar. Zowel in 2017 als 2018 mikte het management initieel op een verbetering van de marge met een procentpunt, om uiteindelijk het dubbele af te leveren.'