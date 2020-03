Verkiezingszege Joe Biden stuwt verzekeraars op Wall Street

De beurzen in New York veren stevig op na het zware verlies van dinsdag. UnitedHealth vliegt hoger na de verkiezingsoverwinning van Joe Biden.

Wall Street begint zich een beetje bipolair te gedragen. Maandag stormden de beurzen 5 procent hoger om vervolgens dinsdag fors in het rood te duiken na de noodrenteverlaging met 50 basispunten van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Maar woensdag lijken beleggers weer behoorlijk optimistisch: de Dow Jones wint rond 16u50 bijna 2 procent.

Een mogelijke verklaring voor de koerswinsten is de verkiezingsoverwinning van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden op Super Tuesday. Biden wordt gezien als een meer beursvriendelijke kandidaat dan Bernie Sanders. Wall Street beschouwt Sanders als een socialist die mogelijk een gevaar vormt voor de winstgevendheid van bedrijven op de Amerikaanse beurs.

UnitedHealth

De stevige winst voor Biden vuurt vooral het aandeel UnitedHealth aan: het gaat 12 procent hoger.

UnitedHealth is actief en het verlenen van gezondheidszorg en zorgverzekeringen. Maatschappijen als deze werden door presidentskandidaat Bernie Sanders - die tot voor kort voorop liep in de democratische voorverkiezingen - bestempeld als 'hebzuchtig' en hij beloofde ze tevens te vervangen door een staatsgezondheidsverzekering als hij president zou worden.

Niet heel vreemd dat er dus nu een opluchtingsrally is, want de presidentskandidaat Joe Biden is op het vlak van gezondheidszorg een stuk milder dan zijn collega Sanders. Biden wil voortbouwen op Obama's zorgverzekeringswet en dat zit private verzekeraars een stuk minder in de weg. Naast UnitedHealth gaan ook andere gezondheidszorgaandelen hoger door de verkiezingsoverwinning. De zorgverlener en -verzekeraar CVS Health wint 4,5 procent, de onlinevergelijker van gezondheidsverzekeringen EHealth klimt 6,7 procent en de ziekteverzekeraar Centene stijgt 13,2 procent.

General Electric

General Electric (GE) waarschuwde voor de impact van het coronavirus op de winst in het eerste kwartaal van 2020. Het virus zal in het eerste kwartaal een negatieve impact van 300 tot 500 miljoen dollar hebben op de vrije cashflow, aldus GE in het persbericht. De operationele winst wordt met 200 tot 300 miljoen dollar getroffen. GE handhaaft wel zijn outlook voor het hele boekjaar.

'We monitoren de situatie van dichtbij en we blijven uitgaan van een sterke verbetering van het resultaat over het hele boekjaar', aldus het Amerikaanse conglomeraat. Beleggers hielden rekening met de impact. GE stijgt 0,4 procent.

Campbell Soup

Het door Andy Warhol onsterfelijk gemaakte Campbell Soup verhoogt zijn winstverwachting voor 2020. Het spreekt van een sterk momentum voor de kernactiviteit, soepen in blik. Campbell noemt het coronavirus niet bij naam, maar het is niet ondenkbaar dat het bedrijf een winnaar is van het virus omdat mensen wereldwijd aan het hamsteren slaan.