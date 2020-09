Verkoop Italiaanse beurs dreigt te ontaarden in hevige biedstrijd

Euronext deed maandagochtend met enkele Italiaanse partijen een bod op Borsa Italiana. In de namiddag kwam de Zwitserse beurs al met een hoger bod. En ook de Duitsers willen de beurs van Milaan inlijven.

Als een moeder haar begeerlijke dochter moet uithuwelijken, staan meerdere vrijers klaar om de naar de hand van de bruid te dingen. De Londen Stock Exchange ziet het graag gebeuren. De Londense beurs kocht Borsa Italiana in 2007 voor 1,6 miljard euro, en verkoopt haar dochter noodgedwongen om goedkeuring te krijgen van de mededingingsautoriteiten voor de overname van de dataleverancier Refinitiv, een deal van 27 miljard dollar (22,7 miljard euro).

Euronext deed maandagochtend de officiële openingszet. De beurzenuitbater bevestigde dat hij samen met de Italiaanse staatsbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) en de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo een niet-bindend bod op de beurs van Milaan heeft uitgebracht. Volgens insiders bieden Euronext en zijn partners tussen 3,5 en 4 miljard euro.

Een geduchte concurrent

In de namiddag meldde het persagentschap Reuters dat SIX, de uitbater van de Zwitserse beurs, een nog hogere prijs op tafel heeft gelegd. SIX is een geduchte concurrent. Eerder dit jaar kaapten de Zwitsers de beurs van Madrid voor de neus van Euronext weg, waardoor het de derde grootste beurzenuitbater van Europa werd.

Ook de Duitsers azen op de Piazza Affari, de koosnaam naar het plein waarop het is gelegen die beleggers vaak aan Borsa Italiana geven. Deutsche Börse bevestigde vrijdag haar interesse.

‘En ook Nasdaq kunnen we niet uitsluiten’, zegt analist Albert Ploegh van ING. De Amerikaanse beurs is al actief in Europa als eigenaar van de Zweedse en enkele andere Scandinavische effectenmarkten. Maar een deal met een niet-Europese speler ligt politiek moeilijker.

Grootste omzetbijdrage

Milaan kan meteen voor de grootste omzetbijdrage in onze groep tekenen. Euronext

Voor alle partijen houdt de overname van de Milanese beurs steek. Alleen al door over te schakelen op hetzelfde informaticasysteem en tradingplatform kunnen ze tientallen miljoenen euro’s per jaar besparen. Met meer dan 400 vlot verhandelbare aandelen en een gezamenlijke marktkapitalisatie van 620 miljard euro kunnen de beursuitbaters hun aanbod meteen fors verruimen. Ook al sputtert de Italiaanse economie, er is veel interesse in Italiaanse aandelen. Volgens Euronext zou Milaan meteen voor de grootste omzetbijdrage in de groep tekenen, nog meer dan Parijs.

De jagers kunnen bovendien de hand leggen op een belang van 62 procent in MTS dat ook te koop staat. MTS is een cruciaal onderdeel van de Europese infrastructuur voor obligatiehandel. Dagelijks veranderen er gemiddeld voor meer dan 100 miljard euro vastrentende producten van eigenaar.

Duur

29 koers-winst Tegen 29 keer de netttowinst van vorig jaar is een overnameprijs van 4 miljard euro duur.

Door de biedstrijd dreigt de prooi echter duur te worden. ING schat dat Borsa Italiana vorig jaar een nettowinst realiseerde van 140 miljoen euro. Tegen een prijs van 4 miljard euro betaalt een overnemer 29 keer de nettowinst. Al zullen de winstcijfers dit jaar wel hoger liggen door de enorme handelsvolumes in maart en april door de uitbraak van de coronacrisis, zegt Ploegh. ‘Wij ramen de koers-winstverhouding op 23.’

‘Bij het bod speelt niet alleen de prijs mee’, benadrukt een insider. ‘Mogelijk is er politieke druk vanuit Rome om toch nog wat controle te krijgen over de strategie en het management van Borsa Italiana.’

In dat geval beschikt Euronext over sterke troefkaarten. Volgens het persagentschap Bloomberg krijgt de Italiaanse staatsbank CDP een belang van 8 procent in Euronext als hun gezamenlijke bod slaagt. Dat is hetzelfde percentage dat ook de Franse overheid in de beurzenuitbater aanhoudt.

Het Euronext-aandeel moest maandag terrein prijsgeven door de vrees voor een dure biedstrijd. De koers zakte 2,4 procent tot 99,20 euro, al presteert het aandeel dit jaar meer dan behoorlijk. Beurzen zijn niet alleen coronaproof, maar profiteren zelfs van de pandemie door hogere handelsvolumes. Sinds Nieuwjaar won Euronext 35 procent.

Kleine belegger

Voor de kleine Belgische belegger lijft Euronext de Milanese beurs beter in. Euronext heeft de gewoonte dezelfde tarieven te vragen voor al zijn markten. Veel makelaars passen die lagere kosten toe voor hun klanten. Handelen in Amsterdam, Parijs of Lissabon kan bij de meeste tegen dezelfde kostprijs als in Brussel. Voor de beurs van Oslo, die pas sinds vorig jaar deel uitmaakt van Euronext, is dat nog niet zo.

Als je evengoed een Italiaanse kwaliteitsholding als Exor aan dezelfde prijs kunt kopen dan het Belgische Sofina kan de kleine belegger er alleen wel bij varen.