Verkoopadvies JPMorgan zet GE lager

De onrust in Hongkong zorgt voor onrust op Wall Street. En een analist gooit roet in het eten voor GE.

De beurzen gaan in de VS lager door de toenemende onrust in Hongkong. Daar woedt een hevige strijd tussen demonstranten en de politie. De gemoederen lopen zo hoog op dat de luchthaven van Hongkong alle vluchten voor vandaag heeft geannuleerd. Hongkong is een belangrijk financieel centrum. De aandelenmarkt van Hongkong is de vierde grootste beurs in de wereld.

Naast de crisis in Hongkong lijkt ook het handelsconflict te wegen op de beurzen. Afgelopen vrijdag zei de Amerikaanse president Donald Trump dat de VS weliswaar gesprekken blijven voeren met China, maar dat Amerika nog niet van plan is om een deal te sluiten.

GE

General Electric (GE) gaat 1,6 procent lager nadat analist Stephen Tusa van de zakenbank JPMorgan zijn verkoopadvies laat staan, ondanks de sterker dan verwachte tweedekwartaalcijfers die vorige maand zijn gepubliceerd.

'Ondanks de enthousiaste reactie van beleggers op de beter dan verwachte cijfers, blijven de vooruitzichten negatief in deze fase van de economische cyclus, zeker met een achterophinkende technologie-afdeling', zegt Tusa. De beurskenner houdt zijn koersdoel op 5 dollar, dat is een korting van 45 procent ten opzichte van de slotkoers van afgelopen vrijdag.

Na beter dan verwachte cijfers verhoogde het conglomeraat vorige maand de prognose voor de jaarwinst. In 2019 verwacht GE een aangepaste winst per aandeel van tussen de 0,55 en de 0,65 dollar.

Niet high maar low

CannTrust krijgt een flinke pandoering. Het Canadese cannabisaandeel dat ook een notering op de New York Stock Exchange (NYSE) heeft, tuimelt met 25 procent lager.

De afstraffing komt nadat de Canadese toezichthouder voor de gezondheidszorg - Health Canada - zei dat de productiefaciliteit in de Canadese stad Vaughan zich niet aan de regels heeft gehouden.

Het is niet de eerste keer dat een productiefaciliteit van het cannabisteler de regels overtreedt. Eerder liet het bedrijf in een kas in Pelham al cannabis groeien op plekken waarvoor de cannabisboer geen vergunning had. Hierdoor moest CannTrust een deel van de productie stilleggen.

Door overtredingen ligt de cannabisspeler nu onder de loep van de toezichthouders. De Canadese marktautoriteit doet nu uitgebreid onderzoek naar mogelijke andere overtredingen van de wet door het bedrijf.

Het schandaal kan zorgen voor miljoenenboetes van toezichthouders, reputatieschade en het is zelfs mogelijk dat de cannabisteler zijn licentie verliest.

De koers van het aandeel is dit jaar meer dan gehalveerd.

Sysco

De Amerikaanse voedselleverancier Sysco zag in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar de aangepaste operationele winst stijgen naar 818 miljoen dollar, een stijging van 6,6 procent. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,10 dollar, wat hoger was dan de verwachte 1,06 dollar.

Ook de omzet van de wereldwijde leverancier aan restaurants en zorginstellingen is gestegen. Deze klom met 1 procent van 15,3 naar 15,5 miljard dollar, terwijl analisten een omzet van 15,6 miljard hadden voorspeld.