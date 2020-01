Verkoopadvies haalt flink IBA onderuit

Het beurshuis ziet kapers op de kust op de markt van de protontherapiekamers, een soort minideeltjesversnellers die IBA ontwikkelt om kankertumoren te lijf te gaan. 'De concurrentie neemt toe nu ook Varian zijn aanwezigheid in die markt opdrijft', zegt analist Kit Lee. 'Voor de orders in 2019 verwachten wij dat Varian een marktaandeel op vlak van orderboek heeft van 44 procent, terwijl we voor IBA een aandeel van 28 procent voorzien. Daarmee steekt Varian IBA naar de kroon.' Varian heeft in de afgelopen twee jaar nieuwe protontherapiesystemen geïntroduceerd en heeft daarvoor meer dan 25 octrooi-aanvragen lopen.

Prijsdruk

De analist verwacht een orderdaling door onduidelijkheden in de wetgeving in de VS en ziet ook toenemende prijsdruk. 'Door de toenemende concurrentie heeft IBA al met druk op de prijzen te maken. In het eerste halfjaar heeft dat de brutomarge met 270 basispunten verlaagd. We verwachten dat de prijsdruk aanhoudt en dat het bedrijf een korting van 20 procent op zijn prijzen zal moeten toestaan, waardoor het moeilijker winst kan maken', zegt de analist.