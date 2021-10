Verkoopgolf in tech

De Amerikaanse technologiegraadmeter Nasdaq slikt een stevig verlies. De stijgende rente veroorzaakt een sectorrotatie op Wall Street. Tesla weet dans te ontspringen dankzij 'oogverblindende' productiecijfers.

De techwaarden moeten fors inleveren in New York. De techgraadmeter Nasdaq zakt om 17.10 uur met een stevige 2,2 procent. Ter vergelijking, de industriegraadmeter Dow Jones levert 'slechts' 0,8 procent in.

Waarom krijgt tech klappen?

De techaandelen doen het slecht door de oplopende rente. De Amerikaanse tienjaarsrente veert met 2 basispunten op tot 1,48 procent. Een hogere rente verlaagt de huidige waarde van de toekomstige winsten van bedrijven. Die winsten zijn het grootste bij techaandelen (zie video voor meer uitleg).

Big tech ontspringt de dans niet. Apple verliest 2,4 procent, Microsoft zakt 2,7 procent, Alphabet dendert 4 procent lager, Amazon moet 3,1 procent prijsgeven en Facebook krijgt een forse klap van bijna 5 procent.

Tesla

Tesla ontspringt de dans en veert 2 procent op. De autobouwer kon zeer goede productiecijfers voorleggen. Het bedrijf leverde 241.300 wagens af. Daarmee overtrof Tesla niet alleen de eigen prognoses, maar ook die van de analisten op Wall Street.

De productiecijfers van Tesla zijn oogverblindend. Dan Ives Analist bij Wedbush

'Nu het chiptekort een grote negatieve impact heeft op de autobouwers en tot wereldwijde logistieke problemen leidt, zijn Tesla's leveringscijfers oogverblindend', zegt Wedbush-analist Dan Ives, een bekende Tesla-stier in het analistenlandschap. 'Het toont dat de vraag naar elektrische auto's nog altijd robuust is voor Tesla. Daardoor zien ook het vierde kwartaal en 2022 er goed uit.' Ives heeft een koersdoel van 1.000 dollar en een koopadvies voor de e-autoproducent.

CEO Elon Musk zei vorige maand nog dat zijn bedrijf 'onder extreme aanbodtekorten voor bepaalde standaardautochips' gebukt gaat. Hij had in juli tegen investeerders al gezegd dat ze dat zouden merken aan de productiecijfers van de tweede helft van dit jaar.

Dat blijkt dus mee te vallen. Volgens Joe Spak van RBC Capital Markets kan de pas geopende fabriek in Sjanghai (China) een belangrijke reden zijn voor de hoge autoproductie van Tesla. Die zou ondanks het chiptekort veel Model-Y-Tesla's hebben geproduceerd. De fabriek opende net voor de uitbraak van de coronacrisis, waarmee de timing ongelukkig leek. Nu blijkt de stap een onverwachte meevaller op te leveren.

Apple

Gene Munster, een analist van de vermogensbeheerder Loup Ventures, zegt dat de recente daling van de koers van het aandeel Apple vooral het gevolg is van de onzekerheden over het Amerikaanse schuldenplafond (zie video voor meer informatie), de oplopende rente (waardoor tech klappen krijgt) en de zorgen over de hogere inflatie. Maar in een interview met de zakenzender CNBC zegt Munster dat dat tijdelijke factoren zijn.

Tikkende tijdbom in VS

'We zullen hierop terugkijken als een koopopportuniteit, omdat Apple fundamenteel belangrijk is in onze levens. Het is een makkelijke beslissing voor mij. De combinatie van hardware, software en diensten moet het aandeel de komende twee jaar hoger helpen.'

Volgens de analist zou Apple in de komende twee jaar naar 200 dollar moeten stijgen, een opwaarts potentieel van zo'n 40 procent.

Facebook