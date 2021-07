Verkoopgolf rolt over Europese beurzen

De Europese beurzen beleven hun slechtste dag sinds januari. Zorgen over de deltavariant en mogelijke wijzigingen in het rentebeleid alarmeren beleggers.

De Europese beurzen noteren rond het middaguur met gemiddeld 2,2 procent verlies. Daarmee beleven ze hun slechste dag sinds 29 januari. De Bel20 doet het beter dan het Europese gemiddelde en geeft 1,3 procent prijs. Aanvankelijk leden vooral de bankaandelen onder een daling van de langetermijnrentes. De Belgische tienjaarsrente is afgebrokkeld naar zowat -0,03 procent nadat ze gisteren voor het eerst sinds april al even onder nul was gedaald. Lage rentes zetten druk op de winstmarge van de banken die kortlopende spaardeposito's omzetten in langlopende kredieten. Op de beurs van Brussel verliezen ING en KBC tot 3 procent.

De druk op de bankaandelen mondde tegen de middag uit in een bredere verkoopgolf waarbij ook industriële bedrijven en de techsector in de klappen delen. Beleggers zijn nerveus in de aanloop naar een persconferentie van de Europese Centrale Bank. De ECB maakt donderdagmiddag de uitkomst bekend van een strategische denkoefening , waarbij ze haar inflatiedoel allicht zal verruimen naar 2 procent en periodes van hogere inflatie zal toelaten.

Deltavariant

Beleggers verwachten zich aan een geleidelijke verstrakking van het monetair beleid, terwijl ze zich net zorgen maken dat het economisch herstel door de oprukkende deltavariant bedreigd wordt. Daardoor leveren ook de klassieke heropeningsaandelen fors in. In Brussel moet zwaargewicht AB InBev 2 procent achteruit.