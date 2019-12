Verliesmakers voeden IPO-golf

Met Aramco trekt woensdag het meest winstgevende bedrijf ter wereld naar de beurs van Riyad. Dat alleen al maakt het Saoedische staatsoliebedrijf apart. De markt van beursintroducties wordt vooral gevoed door verlieslatende bedrijven. 80 procent van de bedrijven die dit jaar naar Wall Street gingen, publiceerde vervolgens een negatieve winst per aandeel. Het typevoorbeeld is de taxiapp Uber, die in het voorjaar naar de New York Stock Exchange trok, met de volgende disclaimer in het prospectus: ‘De operationele kosten kunnen fors stijgen in de nabije toekomst. Mogelijk wordt Uber nooit rendabel.’ Hetzelfde geldt voor rivaal Lyft op Nasdaq.