Vermijd bij buitenlandse holdings de rode zones...

Belgische beleggers kunnen met buitenlandse holdings een forse scheut beursexpertise in huis halen. Maar zoals steeds een gouden advies voor u op reis vertrekt: kijk eerst onder de motorkap.

Beleggers in Belgische holdings weten al jaren dat die dankzij hun diversificatie, de focus op de lange termijn en de ervaring van de managers vaak beter presteren dan het beursgemiddelde. Vooral familiale holdings scoren goed, want daar ligt de familie als eigenaar wakker van wat met de centen gebeurt. Sofina, GBL, Brederode of Ackermans & van Haaren doen het al minstens een decennium en vaak nog veel langer beter dan de indexen.

Ook veel buitenlandse holdings slagen erin de markt te overtroeven. Terwijl veel Belgen op eigen land focussen, kunt u via Italiaanse holdings wat zuiderse flair of via Zweedse investeringsmaatschappijen wat Scandinavische nuchterheid aan uw portefeuille toevoegen. Het nadeel is dat u op de dividenden tweemaal belastingen betaalt, een euvel dat in de Europese Unie met haar zogenaamd vrij verkeer van kapitaal nog altijd beleggingen in het buitenland benadeelt. Vooral waar de dividendtaks hoog is, zoals in Duitsland, kan dat u flink wat rendement kosten. Op Britse aandelen betaalt u dan weer geen bronbelasting.

Veel holdings zijn goed hersteld van de coronatik, maar er zijn enorme verschillen. Terwijl de Scandinavische en zelfs enkele Italiaanse sterk presteren, hinken vooral de Franse achterop. Ook de Amerikaanse investeringsmaatschappijen konden het recente herstel van de S&P500-index niet volgen. Sectoraal scoren vooral de holdings met een duidelijk afgebakende strategie om in groeibedrijven en lokale kampioenen of wereldleiders te investeren erg goed, zoals Naspers en Scottish Mortgage.

Amsterdam

Bij onze noorderburen is HAL Trust geen onbekende. De voormalige Holland America Line zit nog een beetje in de scheepvaart met de maritieme groep Boskalis (8% van de portefeuille) en het tankopslagbedrijf Vopak (22%). De grootste participatie is de brillenketen Grandvision (35%), bij ons bekend van Pearle. Als de overname van Grandvision door EssilorLuxottica doorgaat, strijkt de holding van de familie Van der Vorm 5,4 miljard euro op. Een potentiële katalysator voor de beurskoers, al kan het als de deal afspringt ook de verkeerde richting uitgaan. Door de onzekerheid en de crisis noteert HAL 15 procent onder zijn intrinsieke waarde, terwijl beleggers vroeger een premie betaalden om te ‘mogen’ meedoen met de familie. De jongste tijd investeert HAL meer in private equity, zoals de online elektronicaketen Coolblue (8%).

Prosus, dat noteert in Amsterdam, heeft participaties in de Chinese internetreus Tencent en de maaltijdbezorger Delivery Hero.

Nog in Amsterdam ligt Prosus na een zwak beursdebuut weer in de gratie van de beleggers. Prosus werd afgesplitst van de Zuid-Afrikaanse holding Naspers (Nasionale Pers). Het belangrijkste actief is 31 procent van de Chinese internet- en onlinespelletjesreus Tencent. Ook het Russische internetplatform Mail.Ru of de maaltijdbezorger Delivery Hero zijn beloftevol, want de internetgiganten zijn de grote winnaars van de coronacrisis. Prosus is met een marktwaarde van 130 miljard euro elf keer groter dan GBL, de grootste Belgische holding. De onderwaardering van 20 procent oogt interessant, al wordt de winst dit jaar gedrukt door liefdadigheidshulp van Tencent om de coronacrisis te bestrijden en zware investeringen in de maaltijdkoeriers.

Brad Pitt

Nog in Amsterdam kunt u Pershing Square Holdings kopen, de speeltuin van de activist Bill Ackman. Bij de start van de crisis verdiende hij met een welgemikte gok 2,6 miljard dollar, door voor amper 27 miljoen opties met waanzinnige uitoefenprijzen te kopen. ‘De hel komt eraan’, zei hij. Intussen heeft hij zijn kar gekeerd. Hij kocht onlangs aandelen in afgestrafte sectoren als de retail en de horeca. En hij nam afscheid van een groot pakket Berkshire Hathaway, want hij vond het maar niks dat topman Warren Buffett uitblinkt in nietsdoen tijdens deze crisis. De 89-jarige Buffett diende Ackman deze maand van antwoord door een gok van 10 miljard te doen op een herstel van de aardgasprijs, via een tegendraadse investering in de fossiele brandstoffen van Dominion Energy.

Ook privé gaat het Ackman voor de wind. Hij snoepte twee jaar geleden het liefje af van de Amerikaanse acteur Brad Pitt, de Israëlische architecte Neri Oxman, en trouwde intussen met haar.

Daar zit muziek in

In Parijs kunt u uw wagonnetje hangen aan de trein van Vincent Bolloré. Diens gelijknamige holding was tot voor enkele jaren sterk gediversifieerd, met belangen in logistiek, wijnkastelen, plantages, Afrikaanse havens of olie. Door zware aankopen van de mediagroep Vivendi is dat belang echter gegroeid tot 56 procent van de portefeuille. Gevaarlijk veel, temeer omdat de aankopen gefinancierd werden door leningen met aandelen Bolloré als onderpand. De onrust over de schulden is wat gaan liggen omdat Vivendi een tiende van de muziektak UMG verkocht aan Tencent en 2,9 miljard euro cashte.

Het investeringsfonds Wendel heeft een geschiedenis van meer dan 300 jaar en wordt gecontroleerd door 1.000 nazaten van de staalbaron Jean-Martin de Wendel. Ruim de helft van de portefeuille zit in Bureau Veritas, dat inspecties en controles levert voor onder meer de olie- en gasindustrie. Ook die holding is weinig gediversifieerd en focust daarom sinds kort meer op niet-genoteerde bedrijven, de zogeheten private equity.

Dat is de specialiteit van Eurazeo, dat niet alleen voor eigen beheer maar ook voor andere partijen portefeuilles beheert en daar commissies voor opstrijkt. Midden mei meldde Eurazeo dat 20 à 25 procent van de deelnemingen zwaar door de coronacrisis wordt getroffen, zoals de autoverhuurder Europcar. Volgens insiders wil Volkswagen die kopen. De rest van de portefeuille is relatief beschermd. Met een korting van ruim een kwart is Eurazeo veel goedkoper dan een vergelijkbare speler als Gimv in Brussel, dat rond zijn intrinsieke waarde noteert.

Helemaal onderaan de Franse ladder bengelt FFP. Het vehikel van de familie Peugeot noteert dik een derde lager dan op Nieuwjaar. De beslissing na de fusie met Fiat Chrysler meer in de autobouwer te investeren ontlokte negatieve reacties. De korting is opgelopen tot 50 procent. Peugeot is goed voor een derde van de portefeuille, en met Safran (7,3%) en LISI (4,7%) zit FFP ook in de zwaar getroffen luchtvaart.

Italiaans walhalla

Nog meer dan Brussel is Milaan een walhalla voor holdingfans. Op de Piazza Affari controleren familiale aandeelhouders 60 procent van de marktkapitalisatie, vaak via genoteerde holdings. Tot de pandemie Italië als eerste Europese land midscheeps raakte, presteerden vooral de kleinere bedrijven er sterk dankzij overheidsmaatregelen om beleggingen in kmo’s aan te moedigen.

Onder leiding van John Elkann werd Exor van de familie Agnelli het voorbije decennium zeven keer meer waard.

De bekendste Italiaanse naam is Exor van de familie Agnelli. Topman John Elkann, de achterachterkleinzoon van Fiat-stichter Giovanni Agnelli, wist het voorbije decennium de intrinsieke waarde van het oude industriële imperium te verzevenvoudigen, voor corona toesloeg. Exor kende onlangs een tegenslag. In mei ging de verkoop van zijn Amerikaanse herverzekeraar Partner Re aan het Franse Covea niet door. Elkann wou niet toegeven op de voor Covid-19 afgesproken prijs. Partner Re is met 30 procent de belangrijkste participatie.

Toch zijn er nog potentiële katalysatoren. Exor was de drijvende kracht achter de fusie van Fiat Chrysler met Peugeot, die nog door de autoriteiten moet worden goedgekeurd. Bij het filiaal CNH wil Exor de truckdivisie Iveco van de landbouwmachines afsplitsen, al lopen die plannen door de crisis vertraging op. Exor investeerde ook in Ocado, dé specialist in logistieke robotica voor retailers. Een nadeel is de nog altijd grote blootstelling aan de autosector: Ferrari is goed voor een kwart van de portefeuille, FCA voor een vijfde.

Een brug te ver

Van de familie Benetton noteert Atlantia op de beurs. De investeringsmaatschappij van 12 miljard euro zit in de hoek waar de klappen vallen, met tolwegen, luchthavens en transportinfrastructuur. Deze week kwam het tot een confrontatie tussen Italiaans premier Conte en de Benettons over de ingestorte brug in Genua. De familie kon vermijden dat dochter Autostrade per l’Italia de lucratieve concessie voor het uitbaten van duizenden kilometers snelweg zou verliezen. Maar daar staat tegenover dat de Benettons de controle over hun kroonjuweel verliezen, ten voordele van de Italiaanse overheid.

De familie De Benedetti kwam de jongste jaren vooral in de pers met ruzie tussen pater familias Carlo De Benedetti en zijn zonen. De nazaten van de raider op de Generale Bank hebben het gehaald.

De familie De Benedetti kwam de jongste jaren vooral in de pers met ruzie tussen pater familias Carlo De Benedetti en zijn zonen. De nazaten van de raider op de Generale Bank hebben het gehaald. Via hun holding CIR investeert u mee in de rusthuisuitbater KOS en de maker van auto-onderdelen Sogefi. Het belang in de krantengroep boven onder meer La Stampa en La Repubblica is verkocht aan Exor, een operatie waar Carlo vierkant tegen was want media betekenden voor hem macht.

Minder bekend is Tamburi van Giovanni Tamburi, de voormalige rechterhand van Carlo De Benedetti. Die beheert 3 miljard euro en investeert vooral in jonge bedrijven die kunnen uitgroeien tot unicorns met een waardering van meer dan 1 miljard dollar. Ook luxebedrijven als Moncler en Hugo Boss zitten in de portefeuille.

Italmobiliare heeft lak aan de coronacrisis en noteert rond een record. De groep van de schatrijke familie Pesenti herinvesteerde de opbrengst van de verkoop van de cementreus Italcementi in middelgrote bedrijven. Een groot deel zit in private equity. Net als Sofina bij ons heeft de groep de reputatie de betere investeringsdossiers te vinden. Dat gaat van bedrijven in testapparatuur en energie tot Italiaanse ham. Een beursgang van Caffè Borbone, gespecialiseerd in het snel groeiende segment van koffiecapsules, staat in de steigers.

Net als bij enkele andere Italiaanse holdings kan een familievete niet ontbreken. Twee zussen spanden in Nederland - waar de eigendomsrechten in een stichting zitten - een proces aan tegen hun 89-jarige broer Giampiero omdat ze meer dividenden eisten. Zijn voorganger stierf volgens het boek ‘God’s Bankers’ van Gerald Posner aan een hartaanval, net voor hij moest getuigen over zijn rol in een dubieuze financiering van het Vaticaan.

Het Britse Rijk

In Londen kunt u terecht bij AVI Global Trust, de nieuwe naam van British Empire Trust. De strategie van AVI is zelf te investeren in ondergewaardeerde familiale holdings. U koopt met andere woorden bedrijven met een dubbele korting. Sinds kort kruidt AVI zijn portefeuille met een stevige scheut technologie. Volgens de jongste nieuwsbrief investeerde AVI in twee intergeconnecteerde technologieholdings met grote discounts: Tencent en Prosus. AVI was lang ook aandeelhouder van Pargesa, maar besliste die stukken niet te ruilen voor GBL bij de recente delisting van de Zwitserse Frère-holding.

Ook Scandinavië telt een pak holdings. De Zweedse zijn voor Belgische beleggers interessanter geworden omdat de kroon de voorbije vijf jaar 15 procent goedkoper werd. De meeste hebben de crisis bijna verteerd of noteren boven hun precoronapeil. Via de bekendste, Investor van de familie Wallenberg, belegt u in het kruim van de Zweedse topbedrijven zoals ABB, Ericsson en Electrolux. Investor verhoogde tijdens de verkooppaniek in maart zijn schulden wat om die aandelen tegen lage prijzen bij te kopen. De maker van compressoren Atlas Copco is met 16 procent het zwaargewicht.

Zweedse holdings zijn interessanter geworden voor Belgen omdat de kroon de voorbij vijf jaar 15 procent goedkoper werd.

Sinds Nieuwjaar presteert de energieholding Bonheur sterk. Bonheur legt de klemtoon op windenergie, een sector die op de beurs de wind in de zeilen heeft, maar bezit ook toeleveranciers aan de offshore olie-industrie en cruises die in zwaar weer zitten. Aker is voor een groot stuk traditionele olie, maar is meer dan dat. Eind juni spurtte de koers fors hoger door de plannen om dochter BioMarine naar de beurs te brengen. Dat bedrijf oogst in de Arctische wateren krill, kleine garnaaltjes die ook voer zijn voor walvissen, voor voedingssupplementen. De korting is aan de kleine kant. Voor beide energieholdings zijn er interessantere instapkansen geweest.

Investment Latour van de miljardair Gustaf Douglas controleert onder meer de beveiligingsfirma Securitas en ’s werelds grootste slotenmaker Assa Abloy. Indutrade van de familie Lundberg investeert vooral in de machine-industrie en suste de markt dat de pandemie slechts een geringe impact heeft. De familie bezit met Lundbergforetagen en Industrivarden nog meer genoteerde holdings. Ze zijn vooral interessant voor wie specifieke blootstelling aan Scandinavië wil.

Zalando

Kinnevik investeert in digitale consumentendiensten en is de referentieaandeelhouder van Zalando. Midden juni verkochten de Zweden 4,2 procent van de Duitse onlinewinkel. In augustus krijgen de aandeelhouders via een speciaal dividend een deel van de koek.

Dichter bij huis participeert u via de Luxemburgse holding Luxempart in de Belgische projectontwikkelaar Atenor, naast onder andere de financiële groep Foyer - de moeder van het Belgische Capital@Work, en de satellietuitbater SES. Maar het aandeel is moeilijk verhandelbaar en transacties op de Luxemburgse beurs zijn duur. Bovendien is de communicatie ondermaats. Als u daarmee kunt leven, kunt u Luxempart kopen aan zowat de helft van de intrinsieke waarde van eind vorig jaar.

Ook voor wie ver van huis wil investeren, zijn er mogelijkheden. Via holdings als Jardine Strategic, diens moeder Jardine Matheson of CK Hutchison belegt u in de Aziatische economie.

Ook voor wie ver van huis wil investeren, zijn er mogelijkheden. Via holdings als Jardine Strategic, diens moeder Jardine Matheson of CK Hutchison belegt u in de Aziatische economie. Het Japanse Softbank zit onder meer in de Chinese internetgroep Alibaba en de verzekeraar Ping An. Er is veel kritiek op de vaak schimmige financiële deals van oprichter Masayoshi Son, maar daar staat tegenover dat Softbank op aansturen van activist Elliott Management waarschijnlijk de komende jaren zal cashen op de Britse techparel ARM Holdings.

En met Berkshire Hathaway van Warren Buffett zit u in de VS. De voorbije 55 jaar slaagde Buffett erin een gemiddeld rendement van 18,9 procent per jaar neer te zetten. Een belegger die met de beleggersgoeroe meedeed van bij de start zag 1.000 dollar groeien tot 13,75 miljoen dollar. Interessant voor wie in tijden van flitshandel ouderwets bereid is de tijd en de wet van de samengestelde intrest hun werk te laten doen. Tegendraads, zoals Buffett zelf.