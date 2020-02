Vermogensreus Franklin koopt concurrent Legg Mason voor 4 miljard

Franklin neemt Legg Mason over, waardoor er een reus in actief beheer ontstaat.

Het is de zoveelste overname in de sector. De opkomst van de tracker leidt tot een consolidatieslag in vermogensbeheer.

Franklin Resources neemt de vermogensbeheerder Legg Mason over voor bijna 4,5 miljard dollar (4,17 miljard euro). Daardoor ontstaat een reus in actief beheer die 1.500 miljard aan activa onder beheer zal krijgen. Franklin betaalt de overname volledig in cash. Het biedt 50 dollar per aandeel, een premie van 23 procent op de slotkoers van vrijdag.

'Deze acquisitie is een mijlpaal voor onze organisatie. Ze creëert substantiële waarde en groeimogelijkheden via schaalvergroting, en geeft ons meer diversiteit in investeringsstrategieën en meer distributiekanalen', zegt CEO Greg Johnson van Franklin.

De transactie is het zoveelste voorbeeld van een consolidatieslag in de beleggingswereld. Het verdienmodel van de sector staat onder druk sinds fintechspelers als Robinhood beleggen gratis maakten en sinds de opkomst van de tracker, een passief beleggingsinstrument waarbij tegen erg lage kosten een index gevolgd kan worden. In november nam de Amerikaanse onlinebroker Charles Schwab zijn concurrent TD Ameritrade over voor 26 miljard dollar.