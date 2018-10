Verplichte verkopen duwen Chinese beurs naar laagste peil in vier jaar

De Chinese beursindexen zijn naar het laagste peil in vier jaar gezakt. De markt maakt zich steeds meer zorgen over gedwongen verkopen door grote aandeelhouders die hun aandelen in onderpand gaven om leningen te krijgen.

De Shanghai Composite dook donderdag alweer 3 procent lager naar zijn laagste peil sinds november 2014. Sinds begin dit jaar loopt de schade al op tot 25 procent. De beurs van Shenzen, waar nog meer lokale aandelen noteren, bengelt al 37 procent onder het peil van Nieuwjaar.

25 procent De Shanghai Composite dook sinds begin dit jaar 25 procent lager.

Ook de Chinese yuan viel terug tot het laagste peil sinds januari 2017, nadat de centrale bank opnieuw de referentiekoers voor de toegelaten bandbreedte met andere munten had verlaagd. De VS noemden China geen muntmanipulator, waarin Peking een signaal zag dat de Amerikanen China toch enige ademruimte geven.

De Chinese beurzen kreunen al langer onder de escalerende handelsoorlog met de Verenigde Staten en de vertragende economische groei. Maar sinds kort komt daar nog een kopzorg bij: de vrees voor grote aandeelhouders die gedwongen moeten verkopen, zodat de koersen nog meer zakken.

Onderpand

De oorzaak van die verkoopgolf zijn net de tuimelende koersen. In China is het een wijdverspreide praktijk aandelen te gebruiken als onderpand om kredieten te krijgen. Bedrijven, fondsbeheerders en grote conglomeraten hebben voor omgerekend 524 miljard euro aandelen van genoteerde bedrijven in onderpand gegeven om bankkredieten te kunnen krijgen. Dat komt overeen met 11 procent van de Chinese marktkapitalisatie.

Maar als de waarde van dat onderpand zakt, moeten de kredietnemers ofwel nog meer aandelen in onderpand geven, ofwel een deel van hun leningen aflossen. Omdat zo'n 'marging call' inlossen voor de meeste kredietnemers niet lukt, zijn de banken en beursmakelaars overgegaan tot de gedwongen verkoop van de aandelen in onderpand. Anders zouden hun risico's nog groter worden.

In China is het een wijdverspreide praktijk aandelen te gebruiken als onderpand om kredieten te krijgen. Maar als de waarde van dat onderpand zakt, moeten de kredietnemers ofwel nog meer aandelen in onderpand geven, ofwel een deel van hun leningen aflossen.

Die verkopen duwen de koersen nog lager, waardoor een gevaarlijk sneeuwbaleffect ontstaat: dalende beurskoersen ontlokken verplichte verkopen, waardoor de koersen nog lager tuimelen en nog meer partijen hun aandelen moeten dumpen.

Verschillende bedrijven hebben de alarmbel geluid over de verplichte verkopen. Donderdag zakte de farmagroep Kangmei voor de tweede dag op rij met het maximum van 10 procent, na berichten in de Chinese media dat haar hoofdaandeelhouder zijn kredieten niet meer kan aflossen en zowat alle aandelen van Kangmei in pand heeft gegeven om het hoofd boven water te houden.

Steunaankopen

De Chinese overheid beseft het gevaar. Lokale staatsinstellingen zijn overgegaan tot de aankoop van aandelen om de koersval van de betrokken bedrijven een halt toe te roepen, of ze op zijn minst te temperen. Onder meer H&T Intelligent Control en Hybio Pharmaceutical bevestigden dat zij de begunstigen zijn van aankopen door het staatsfonds in Shenzen dat technologiebedrijven moet ondersteunen. In Peking stelde de lokale beurswaakhond een fonds van 10 miljard yuan (1,25 miljard euro) ter beschikking om de getroffen aandelen te kopen.

In Peking stelde de lokale beurswaakhond een fonds van 10 miljard yuan (1,25 miljard euro) ter beschikking om getroffen aandelen te kopen.

De regionale steun die meer op bepaalde bedrijven gericht is, vormt een groot verschil met de aanpak van de crash in 2015. Toen pakte de centrale overheid in Peking uit met een plan om op grote schaal aandelen te kopen om de terugval te stoppen. Alle makelaars moesten toen een pot van 100 miljard yen (12,5 miljard euro) vullen om steunaankopen te verrichten.

Economen betwijfelen of de huidige maatregelen efficiënt zijn. 'Ik twijfel er sterk aan of deze lokaal geleide aanpak de neerwaartse trend van de Chinese binnenlandse aandelen kan doen stoppen', stelt Bifan Shen, hoofdstrateeg bij Shenzen Spruces Capital Management.