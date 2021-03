Vers beursbloed: Amsterdam klopt Brussel

En dat terwijl de noorderburen boomen qua beursgangen. Want bij de Amsterdamse beurs staan er wachtrijen voor een beursintroductie . Medio februari bleek al dat bedrijven daar 3,5 miljard euro hadden opgehaald, een enorm bedrag in zeer korte tijd. Het Financieele Dagblad (FD) berekende dat er in de afgelopen vijf jaar nooit meer dan 3 miljard werd opgehaald op het Damrak over een heel jaar. Een belangrijk deel van de 3,5 miljard komt van de Poolse kluisjesuitbater InPost . Bij dat bedrijf kunnen consumenten een kluisje huren waar hun online gekochte goederen in gezet kunnen worden, waarna ze deze zelf kunnen ophalen.

Techhub

Het succes van Amsterdam is een combinatie van factoren. Een zeer belangrijke is dat de Amsterdamse beurs veel technologiebedrijven rijk is. Zo noteren daar de twee chipmachinebouwers ASML en ASMI , die praktisch monopolist zijn in hun activiteiten en een grote rol spelen in de wereldwijde technologische vooruitgang. Dat doen ze door steeds meer rekenkracht op steeds kleinere chips te zetten. Het vooruitzicht dat de bekende onlineshop Coolblue daar binnenkort zal noteren helpt dat imago te bevestigen. Daarom zien veel jonge hippe techbedrijven de Amsterdamse beurs als the place to be.