‘Versnelling Global Graphics maakt bod extra karig'

Global Graphics imponeert met ijzersterke cijfers over het derde kwartaal. Dat doet analisten besluiten dat het bod van voorzitter Guido van der Schueren veel te karig is.

De specialist in software en hardware om digitaal te printen Global Graphics trapt het gaspedaal steeds verder in. De kwartaalomzet steeg met 21,6 procent tot 5,47 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van het jaar lag de omzet 14,7 procent hoger op 16,83 miljoen.

Alle drie de afdelingen, software, de elektronica om printerkoppen aan te sturen, als de verkoop van lettertypes, boekten een mooie vooruitgang. De brutobedrijfswinst (ebitda) spurtte 78 procent hoger tot 4,19 miljoen. Zonder de negatieve impact van wisselkoersen had dat nog meer geweest.

Deze trading update bevestigt onze visie dat het bod van 4,25 euro per aandeel te karig is. Geert Smet analist De Belegger

‘Deze trading update bevestigt onze visie dat het bod van 4,25 euro per aandeel van Congra Software, de holding van Guido van der Schueren, te karig is’, besluit analist Geert Smet van het blad De Belegger. ‘Het bod waardeert de onderneming op amper 8 keer de verwachte cashflow. Dat is te weinig voor een snelgroeiend, schuldenvrij techologiebedrijf met goede vooruitzichten.’

Geen lijnvorming

De nieuwe PrintFlat-software van Global Graphics, die lijnvorming bij inktjetdrukken voorkomt en uniek in de wereld is, wordt een echte injectiemotor voor de winstgevendheid. Bart Goemaere Analist BeursTips

Ook Bart Goemaere van de adviesbrief BeursTips kant zich tegen het bod: ‘Voor heel 2018 ga ik uit van een brutobedrijfswinst tussen 5,5 à 6 miljoen euro. En nog veel meer voor 2019, want de nieuwe PrintFlat-software van Global Graphics, die lijnvorming bij inktjetdrukken voorkomt en uniek in de wereld is, wordt een echte injectiemotor voor de winstgevendheid.’

Goemaere begrijpt niet waarom Van der Schueren begin deze week zei dat zijn bod Global Graphics tegen 15 keer de winst waardeert, terwijl hij zelf maar aan de helft van die waardering komt. De uitgever en analist verzamelde naar eigen zeggen al zowat een tiende van de aandeelhouders die tegen het bod zullen stemmen.

Dat aandeelhouders over een overname moeten stemmen, komt niet vaak voor bij in Brussel genoteerde bedrijven. Global Graphics is echter geen Belgisch, maar een Britse onderneming, hoewel het gros van de aandeelhouders hier zitten. De Britse overnamewetgeving is anders dan de onze.

75 procent om te delisten

‘Als 75 procent van de aandeelhouders akkoord gaan met het bod, kan men het aandeel probleemloos delisten van de beurs. Bij 90 procent moet de overnemer een verplicht uitkoopbod doen’, legt Smet uit. Guido Van der Schueren en Johan Volckaerts, die al ingestemd hebben met het bod, hebben samen iets meer dan 31 procent van het kapitaal in handen. In tegenstelling tot de Belgische verplichting om een onafhankelijke schatter aan te stellen bij een bod, is dat in de Britse wetgeving niet nodig.

Global Graphics beseft dat de tegenstand toeneemt. Het bedrijf zal proberen de beleggers te overtuigen op een informatievergadering in Zaventem op donderdag 18 oktober, en zal daar alle vragen beantwoorden. ‘De directie en de belangrijkste aandeelhouders zullen er het overnameproces onder de Britse wetgeving uitleggen, en de redenen waarom zij geloven dat het bod fair en redelijk is’, stelt de onderneming.