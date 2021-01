Verwarring troef over beursban Chinese telecom

De New York Stock Exchange overweegt om voor een ​​tweede keer van koers te veranderen om de notering van drie grote Chinese telecommunicatiebedrijven te schrappen. Dat schrijft Bloomberg. Dinsdag nog trok de New Yorkse beursuitbater zijn plannen om het drietal te weren, weer in. Maar na druk van minister van Financiën Mnuchin zouden de plannen nu toch weer op tafel liggen.

Volgens Trump is het verbod, dat over 45 dagen zal ingaan, nodig omdat de verspreiding van in China ontwikkelde apps de nationale veiligheid van de VS in gevaar brengt. Hij wijst daarbij op alle data die apps van gebruikers vergaren.

Het trio van bedrijven - China Mobile Ltd., China Telecom Corp. en China Unicom Hong Kong Ltd. - verloor sinds het bevel meer dan 30 miljard dollar aan beurswaarde. Toen de New York Stock Exchange maandag hun schrapping bekendmaakte, verloren ze nog eens 12 miljard dollar aan waarde. De koersen stegen dinsdag weer nadat de NYSE de schrapping verrassend had geannuleerd. Maar die beslissing zou kwaad bloed gezet hebben bij de Amerikaanse ministeries van Financiën en Buitenlandse zaken. Zij zouden daarop de druk op de New Yorkse beursuitbater hebben opgevoerd. In een dramatisch verloop zakken de Chinese telecomaandelen woensdag opnieuw na de berichten op Bloomberg dat de schrapping alsnog doorgaat.