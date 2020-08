Verzekeraar Aegon keldert na dividendknip

De verzekeraar Aegon krijgt een forse dreun na slechte cijfers. Analisten zijn minder negatief. 'Het opschonen van de augiasstallen is nodig.'

De Nederlandse verzekeraar Aegon kwam donderdagmorgen met beroerde halfjaarresultaten. De bedrijfswinst zakte harder dan verwacht met 31 procent tot 700 miljoen euro. Netto tuimelde de winst zelfs met twee derde naar 202 miljoen euro door afschrijvingen. Het aandeel keldert met 15 procent.

Jason Kalamboussis, een analist van KBC Securities, zegt dat de cijfers slecht zijn, maar niet dramatisch. Hij is niet al te negatief over de afschrijvingen die hij het 'opschonen van de augiasstallen' noemt. 'We wisten dat Aegon een opkuisbeurt nodig had van deze stallen. Dat wordt nu aangepakt. In de VS zijn de aannames over de rente aangepast (nu gaat Aegon uit van een lagere lange rente, red.) in deze resultaten. Daarnaast zijn de te optimistische verwachtingen over de gemiddelde Amerikaanse levensverwachting bijgesteld.' De analist denkt dat in andere landen de aannames in de tweede jaarhelft aangepast worden. 'Dit is nog niet klaar', waarschuwt hij.

Kalamboussis zegt dat de nieuwe CEO Lard Friese stappen in de goede richting zet. 'De afgelopen 20 jaar deed Aegon het slechter dan de sector, omdat het niet in staat was datgene te doen wat nodig is. De nieuwe topman laat zien dat hij strategische stappen wil zetten om van Aegon een stabieler bedrijf te maken. Hij wil de gevoeligheid van de groep aan de Amerikaanse rente verkleinen, een beter management, een vertrek uit niet-kernlanden en een lagere schuld.'

Dividendknip

De verzekeraar knipt in het dividend. Aegon had dit voorjaar het voorgestelde slotdividend over het boekjaar 2019 - 16 cent per aandeel - al geschrapt. Nu gaat ook het mes in het voorschotdividend: dat zakt van 15 naar 6 cent.

De dividendknip is volgens de analist geen slechte zaak. 'Friese wil de schuld verlagen en geen geld uitgeven dat er niet is. Ik denk dat we over twee jaar een onderneming zien die veel minder volatiel is.'

Kalamboussis zegt uit te kijken naar meer details over de strategie bij de investeerdersdag in december. De analist zegt dat er kopwinden blijven, maar dat Aegon 'significante' vooruitgang boekt. Hij hanteert momenteel een 'houden'-advies.