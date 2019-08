Videogames knallen ook op de beurs

Naarmate de sector van de videospelletjes groeit en bloeit, lokt hij steeds meer de interesse van beleggers. Gamingaandelen staan sinds januari gemiddeld op 25 procent winst.

Quest for Yield. Het kan zo de titel zijn van een nieuw multiplayeravonturenspel. Maar het is de algemene attitude van beleggers als het gaat om gamingaandelen. Die staan steeds meer in het voetlicht nu de sector nieuwe hoogtes verkent.

Videospelletjes zijn in het afgelopen decennium uitgegroeid van een nichefenomeen tot een miljardenindustrie, gedreven door technologische vooruitgang, internet aan hoge snelheden en snelgroeiende cashflows. De jongste editie van de spelletjesbeurs Gamescom afgelopen week in Keulen is daar een treffend bewijs van. Met een recordaantal van 373.000 bezoekers en meer dan 1.000 aanwezige bedrijven is het de grootste vakbeurs in Europa.

Volgens het onderzoeksbureau Newzoo zal de gamingmarkt tegen 2020 een jaarlijkse omzet draaien van 143 miljard dollar (129 miljard euro). Dat is vergelijkbaar met het bruto binnenlands product van landen als Oekraïne en Hongarije. De voorspelling luidt dat de industrie dit jaar opnieuw met 8 procent in omzet groeit.

Beursprestaties

De beursprestaties van gamingaandelen zijn nog een stuk indrukwekkender. De MVIS Global Video Gaming & eSports Index staat sinds januari op 25 procent winst. De index omvat bedrijven die tenminste 50 procent van hun omzet uit videogames of e-sports halen. Het gaat om ontwikkelaars maar ook om hardwareproducenten en organisatoren van e-Sports-evenementen.

Toppresteerders in 2019 Nintendo (spelconsoles, games) : + 42 procent Nvidia (videokaarten, spelconsoles) : + 28 procent Take Two Interactive (games als Grand Theft Auto en Max Payne) : + 24 procent Electronic Arts (games als Fifa en Battlefield) : +20 procent

Marges

De aantrekkingskracht voor beleggers zit in de vaak verbluffende winstmarges. Neem het Amerikaanse Activision Blizzard , de ontwikkelaar van blockbusters als 'Call of Duty' en 'World of Warcraft'. Die opereert volgens de recentste halfjaarcijfers met een nettowinstmarge van 32 procent. Ter vergelijking: Apple - dat bij beleggers te boek staat als de ultieme winstmachine - opereert met een nettomarge van 'slechts' 23 procent.

Die hoge winstmarges zijn makkelijk te verklaren. De ontwikkelingsfase van nieuwe spelletjes mag dan erg duur zijn (salarissen voor de ontwikkelaars, softwarelicenties, intellectuele eigendomsrechten,...), de kosten voor de verveelvoudiging en de distributie van een online game zijn helemaal niet hoog.

Daarnaast hebben gamebedrijven in de afgelopen jaren een hele nieuwe groep online gamers aan zich weten te binden. Mensen die niet snel achter hun pc of spelconsole kruipen, maar die het wel leuk vinden om in verloren momenten een online spelletje te spelen zoals op de pendeltrein naar het werk. Daardoor ontstaan al snel tal van schaalvoordelen en interessante mogelijkheden voor adverteerders die online games steeds meer als een interessant marketinginstrument beschouwen.

Dividend

Gameaandelen zijn in de regel meer befaamd voor hun groei dan voor hun dividend. Het gros van de studio's (o.a. Ubisoft, Electronic Arts en Take Two) betaalt geen dividend uit. Grote techbonzen als Amazon en Google - die eigen gamestudio's in de rangen hebben - evenmin. Om dividendbetalers te vinden moet je al redelijk ver zoeken. De technologiereus Microsoft, de producent van de Xbox-gameconsoles, is een uitzonderlijk voorbeeld.