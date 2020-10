Vijf favoriete aandelen van Patrick Casselman

CEO John Porter van Telenet in het VR-park. Patrick Casselman denkt dat de kans op een uitkoopbod door Liberty is gestegen.

De aandelenanalist van BNP Paribas Fortis tipt onder meer op de achtergebleven aandelen Telenet, Biocartis en Ontex.

Patrick Casselman is sinds 2013 aandelenanalist bij BNP Paribas Fortis. Daarvoor was hij 23 jaar werkzaam bij KBC als analist, beheerder en strateeg.

X-Fab | Chips

X-Fab produceert chips met een sterke focus op automotive, industriële en medische toepassingen. De koers is nog maar weinig hersteld en fors ondergewaardeerd ten opzichte van de sector en zusterbedrijf Melexis. In de automarkten is het herstel ingezet, mede dankzij overheidsstimuli. Daarnaast heeft X-Fab structureel groeipotentieel met chips voor elektrische voertuigen, het internet of things & robotica, gepersonaliseerde diagnostica en 5G, evenals silicon-carbide hittebestendige chips. Het aandeel noteert onder de boekwaarde en de balans is voldoende comfortabel om de laagconjunctuur te overbruggen. Bovendien is een uitkoop door de hoofdaandeelhouders vroeg of laat niet uit te sluiten.

Telenet | Telecommunicatie

De koers van Telenet is de voorbije twee jaar fors gedaald tot een historisch laag niveau. Het hoge vrije kasstroomrendement biedt de mogelijkheid tot aantrekkelijke aandeelhoudersvergoedingen, zowel dividenden als aandelen-inkopen. Ondanks de concurrentiële uitdagingen en de covidimpact op roaming- en reclame-inkomsten, vielen de jongste kwartaalcijfers beter mee dan verwacht dankzij kostenbesparingen. De groothandelstarieven voor kabel zakken minder dan gevreesd, en Telenet krijgt opnieuw de kans om Voo over te nemen (na de annulering van de overname door Providence). Een uitkoop door hoofdaandeelhouder Liberty is waarschijnlijker geworden.

Ontex | Luiers

De koers van de luierproducent Ontex viel terug tot een historisch dieptepunt. Intussen publiceerde het bedrijf al tweemaal beter dan verwachte kwartaalresultaten, mede dankzij een behoorlijke organische groei, gecombineerd met lagere grondstofkosten, een positieve prijsmix en succesvolle kostenbesparingen. De coronapandemie heeft ook positieve effecten op bepaalde segmenten van hygiëneproducten. De hoge schuldpositie is onder controle. De recente speculatie over consolidatie met een Amerikaanse sectorgenoot is maar mogelijk als Ontex zelf wordt overgenomen, bijvoorbeeld door private equity.

Schermvullende weergave Patrick Casselman. ©Dieter Telemans

Biocartis | Diagnostica

Na de coronagerelateerde zwakte in het tweede kwartaal zit de verkoop van testpatronen bij Biocartis alweer in een groeiversnelling, zodat de oorspronkelijke groeiambities voor 2020 toch nog haalbaar worden. De nieuwe covidtesten die weldra gelanceerd worden, openen nieuwe deuren voor de verdere uitrol van Idylla labs. In 2021 verwachten we een verdere groeiversnelling dankzij een uitgebreidere geïnstalleerde basis en toenemend gebruik in de VS, de lancering van nieuwe testen zoals een nieuwe longkankertest en een borstkankertest, evenals de bijdrage van de nog op te starten markten China en Japan. Bovendien blijft het een aantrekkelijke overnamekandidaat.

CFE | Bouw en bagger