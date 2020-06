Virtuele algemene vergaderingen ontberen kritische dialoog

De algemene vergaderingen van beursgenoteerd België verliepen bijzonder mak. Virtueel waren er nog minder vragen en kritische bemerkingen dan bij de fysieke bijeenkomsten. België kan een voorbeeld nemen aan Duitsland.

Het seizoen van de algemene vergaderingen zit er donderdag met die van het kleine Rosier op, met uitzondering van enkele bedrijven die hun jaarlijkse afspraak met de aandeelhouders uitstelden. Door de lockdownmaatregelen vonden de bijeenkomsten dit keer virtueel plaats. De wetgever maakte het de ondernemingen via een volmachtenbesluit zeer makkelijk. Zelfs een volledig schriftelijke vergadering was mogelijk, waarbij aandeelhouders alleen per volmacht aan het bestuur konden stemmen en ze ten laatste vier dagen op voorhand schriftelijk hun vragen moesten stellen. Veel vergaderingen vonden in anonieme notariskantoren plaats.

Een presentatie over de gang van zaken of de voorzitter die live antwoordt, zoals bij KBC of GBL, maakt zelfs een vergadering achter gesloten deuren interessant.

Gelukkig kozen sommige bedrijven ervoor hun aandeelhouders via een audio- of videostream te woord te staan. De helft van de Bel20'ers deed dat. Een presentatie over de gang van zaken of de voorzitter die live antwoordt, zoals bij KBC of GBL , maakt zelfs een vergadering achter gesloten deuren interessant. Rechtstreeks elektronisch stemmen was slechts bij een vijfde van de bedrijven mogelijk. De grote ondernemingen blinken daar niet in uit. Rechtstreeks vragen stellen en stemmen kon bijvoorbeeld wel bij de kleine holding Texaf , maar niet bij telecomgigant Proximus . De vergadering bij Texaf verliep dan ook veel levendiger, waarbij zelfs de CEO vanuit Kinshasa het woord nam tot de connectie met Afrika daar een einde aan maakte.

Geen enkele vraag

Onze redactie merkte op dat de beleggers in het algemeen veel minder vragen afvuurden. Een kritische dialoog met het management was helemaal afwezig. Zelfs bij grote namen als Bekaert of Agfa-Gevaert , of bij de tapijtenmaker Balta voor wie het toch een zeer bewogen jaar was, stelde niemand een vraag.

Sommige bedrijven maakten er zich makkelijk vanaf. Euronav zette de week voor zijn aandeelhoudersjamboree een presentatie over de tankermarkt op zijn site en publiceerde op zijn webstek zes antwoorden op op voorhand ingediende vragen. Vaak namen de meeste bestuurders niet deel aan de vergadering. Zelfs de voorzitters gaven soms niet thuis, zoals bij de verhuurder van studentenkoten Xior . Een groot verschil met Cofinimmo , waar bijna alle bestuurders op de videoconferentie present gaven.

Enkele bestuurders hadden wellicht liever een live publiek gezien. Zo moest Raf Decaluwé, de voorzitter van Jensen ,na 18 jaar de fakkel doorgeven, maar noch de kleine beleggers noch grootaandeelhouder Jesper Jensen, die in Zwitserland zat, konden hem daarvoor fysiek bedanken. 'Deze vergadering was heel eigenaardig, zonder publiek', belde Decaluwé ons achteraf.

Verantwoording afleggen

Tot onze spijt heeft de algemene vergadering vaak een ceremonieel en voorgekookt karakter gekregen. Myrte Visser Juriste Teslin

'Tot onze spijt heeft de algemene vergadering vaak een ceremonieel en voorgekookt karakter gekregen', zegt juriste Myrte Visser van de Nederlandse vermogensbeheerder Teslin, die ook in België investeert. 'Wij zouden graag zien dat de vergadering weer wordt zoals ze bedoeld is: een bijeenkomst waarin het bestuur verantwoording aflegt en de aandeelhouders kritische vragen stellen. Zo kunnen ze geïnformeerd en doordacht stemmen.'

Ze verwijst naar Duitsland. 'Alle Duitse bedrijven in onze portefeuille kozen voor een virtuele vergadering met livestream. De aandeelhouders konden op voorhand vragen stellen, maar ook live vervolgvragen formuleren via een chatfunctie. Via een webportal kun je je stem intrekken of wijzigen. Zo kunnen de beleggers de beantwoording van de vragen laten meespelen in hun stemkeuze.'

Nederland is geen lichtend voorbeeld. Alleen aandeelhoudersorganisaties als VEB en Eumedian mogen tijdens de algemene vergadering vervolgvragen stellen.

Gifpillen afgeschoten

Hoewel de meeste vergaderingen mak verliepen, waren er enkele die pittiger waren. Bij Recticel schoten de aandeelhouders de muur af die de schuimrubberspecialist wou bouwen om vijandige overnames af te weren. Ook bij onder meer Care Property Invest en Aedifica raakten gifpilconstructies niet goedgekeurd.

Vaak namen de meeste bestuurders niet deel aan de virtuele vergadering.

Aandeelhouders morden ook bij de verloningspolitiek bij sommige bedrijven. Bij Xior stemde de meerderheid tegen de variabele verloningen voor de uitvoerende bestuurders. Tijdens de bijeenkomst van de luiermaker Ontex schoot twee derde het remuneratierapport af. De grootste aandeelhouder van Balta, de durfkapitaalgroep Lone Star, stemde ook tegen het verloningsplan voor het management en tegen een beschermingsconstructie, maar die voorstellen raakten wél goedgekeurd.