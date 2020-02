Virus legt China plat? Snel kopen!

Chinese patiënten die besmet zijn met het coronavirus registreren zich in het razendsnel opgetrokken nieuwe ziekenhuis in Wuhan.

Haal het vuurwerk boven. Met een klim van 4,8 procent kende de Bel20 de beste week in bijna negen jaar. De bedrijfswinsten zijn dik oké, maar het is niet logisch dat de markten het coronavirus naast zich neer leggen.

In Lembeke staat een kristallen bol, die als je hem goed boent en opblinkt, je iets kan vertellen over de toekomst. Misschien helpt de goddelijke voorzienigheid een handje, want de bol staat in het hoofdkwartier van Lotus Bakeries , een opgeknapt presbyterianenklooster. Misschien onthulde de bol de koekjesbakkers dat ze het best de term 'corona' uit hun bedrijfsnaam schrapten, omdat het later een virus zou worden dat de wereld zou teisteren.

Lotus, opgericht in 1932 door de gebroeders Boone, fuseerde in 1974 met 's lands grootste cakejesmaker Corona van de familie Stevens. In 1988 trokken ze als Corona-Lotus naar de beurs. Pas in 2001 ging de naam Corona in de vuilnisbak. Het bedrijf zag in dat de keuze voor één merknaam de internationale expansie zou bevorderen. De geliefde Amico-cakejes van onze eigen Kaaiman zijn trouwens een Corona- en geen Lotus-uitvinding.

Het bespaart Lotus de artikels die in de pers opduiken of de merknaam Corona geen last heeft van associaties met het virus, zoals AB InBev met zijn gelijknamige Mexicaanse flutpils ondervindt. In het Chinees komen beide namen trouwens niet overeen, noch in de schrijfwijze noch in de uitspraak, zodat de impact wellicht meevalt. Al onthulde de internetreus Google aan Business Insider wel dat velen toch een link maken met het bier. Blijkbaar hebben tienduizenden al gezocht naar de term 'corona beer virus' en het 'beer virus'. Homoniemen kunnen wel degelijk gevaar inhouden. Tijdens de aidsepidemie in de jaren 80 viel de verkoop van de dieetsnoepjes Ayds met de helft terug, meldde The New York Times.

7.400 procent Lotus Bakeries Wie in 1988 bij de beursgang Lotus Bakeries kocht, heeft inclusief herbelegde dividenden een winst van bijna 7.400 procent.

Niets van dat alles bij Lotus, dat voor het eerst in zijn bestaan de grens van 3.000 euro per aandeel verpulverde. Wie bij de beursgang 100.000 Belgische frank (2.500 euro) in het bedrijf had geïnvesteerd en de aandelen altijd heeft bijgehouden, heeft nu voor 113.025 euro aandelen op zijn effectenrekening. Gezonde groeibedrijven met vrij zekere cashflows en een traditie van stijgende dividenden zijn erg gegeerd op de beurs nu de rente al een hele poos rond het nulpunt bengelt. Dat dividend is een hefboom op lange termijn. Wie telkens het Lotus-dividend in het bedrijf herinvesteerde, zag zijn belegging niet met 4.421 maar met 7.400 procent groeien, goed voor een huidig bedrag van 187.500 euro. Kleine procentjes maken grote ventjes, zoals verkoper Theofiel Boomerang uit Suske en Wiske al wist.

Kitkat met speculoos

Groot nieuws was er niet van Lotus. Wel een leuk nieuwtje in de marge: de voedingsreus Nestlé gaat zijn chocoladereep KitKat met Lotus-speculooscrunch vullen voor de zoetekauwen in vijf Arabische landen. Dat zal de omzet niet gigantisch hoger stuwen, maar het toont aan dat de 'biscoff' - zoals de Lotus-speculoos in het Engels heet - nog een groot internationaal potentieel heeft. Maandag legt Lotus zijn jaarcijfers voor.

Een pak andere Belgische aandelen en indexen stegen ook naar records of meerjarenpieken. Ik zeg het niet graag als notoire beursstier, maar de snelheid waarmee de koersen de hoogte ingaan, baart toch wat zorgen. Zeker omdat het coronavirus wel degelijk een impact heeft op de economie. De voorbije week lag twee derde van de Chinese productie stil. Veel economen gaan ervan uit dat de Chinese groei in het eerste kwartaal een vertraging kent van 6 naar 5 procent, maar ik durf te wedden dat het finale cijfer een stuk daaronder belandt.

Ook in andere landen loopt de schadeteller op. De Koreaanse autobouwer Hyundai-Kia legde alle fabrieken stil, omdat het geen elektronicaonderdelen uit China ontvangt. Toyota sluit volgende week zijn 12 Chinese fabrieken. Apple waarschuwt voor een tekort aan componenten.

Ook veel Belgen ondervinden hinder, gaande van Bekaert tot Barco of Agfa-Gevaert . Jensen maakt in zijn twee state-of-the-artfabrieken in Xuzhou zijn goedkope Alpha-lijn van wasmachines, die het over de hele wereld exporteert. In Suzhou heeft Picanol de grootste fabriek voor weefgetouwen in China. De handel in Picanol werd na drie weken schorsing hervat, waarbij de koers meteen een stuk boven het peil sprong van voor de cyberaanval op het bedrijf. Topman Luck Tack weigerde trouwens losgeld te betalen aan de hackers. De aanval kost de groep zowat 1 miljoen euro. Niet gigantisch veel, maar positief kan je dat niet noemen.

Chinees cafébezoek

U kunt zich voorstellen dat de Chinezen ook minder op café gaan uit vrees het virus op te lopen. De Deense brouwer Carlsberg waarschuwde voor een lager bierverbruik. Dat zal ook AB InBev parten spelen, dat al last had van minder zatte Chinezen in het uitgaansleven. De brouwer stuurde zijn financieel directeur Felipe Dutra de laan uit. Misschien is dat de voorbode voor de exit van CEO Carlos Brito? De brouwer heeft in deze fase meer nood aan een topman met passie voor bier die zijn producten beter in de markt kan zetten, dan aan een financieel rekenwonder als Brito die de laatste eurocent uit een fusieverhaal kan knijpen.

Ruim vier jaar na de overname van SAB Miller kunnen we gerust stellen dat de deal een fiasco was.

Ruim vier jaar na de overname van SAB Miller kunnen we gerust stellen dat de deal een fiasco was. De beurskoers kelderde 40 procent, het dividend halveerde, de schulden verdubbelden en de groep moest van de concurrentie-autoriteiten veel kroonjuwelen verkopen. De grootste willen zijn komt niet altijd overeen met de beste zijn. Vooral de schuldgraad van naar schatting vier keer de brutobedrijfswinst blijft een probleem, zeker als die winst onder druk komt.

Cijferseizoen valt mee Een van de factoren die de beurzen zuurstof geeft, is het meevallende cijferseizoen. Zowel in de VS als in Europa overtreft meer dan 60 procent van de bedrijven de verwachtingen. Ook de prognoses vallen meestal mee, al houden de bedrijfsleiders een slag om de arm voor het coronavirus. Wat opvalt is dat de winnaars vaak winnaars blijven, en omgekeerd. In het vastgoed bijvoorbeeld: terwijl spelers in logistiek of studentenkoten als WDP of Xior hun winst en dividend optrekken door de boomende business, zien winkelverhuurders als Vastned Retail of Wereldhave Belgium af door de e-commerce. In het vastgoed blijkt duurkoop vaak nog altijd goedkoop, en omgekeerd.

Wie geen of slechts wat kruimeltjes schulden heeft, kan magerdere tijden makkelijk aan. De maker van chips voor de autosector Melexis handhaaft zijn dividend op 2,20 euro, ook al zakte de jaaromzet 14 procent en halveerde de nettowinst. De schulden zijn met 23 miljoen euro verwaarloosbaar. Melexis had niet alleen last van de autoverkoop, die wereldwijd 5 procent daalde, maar ook van de voorraadafbouw bij zijn klanten. Volgens topvrouw Françoise Chombar is dat achter de rug. Zelfs als we met zijn allen nog iets minder wagens kopen, mikt ze op een omzetgroei van 10 procent dit jaar.

Geen slecht nieuws, maar de koerssprong met 18 procent - de grootste in 18 jaar - was overdreven, zodat de winstnemingen nadien logisch zijn. Tegen 30 keer de verwachte winst dit jaar en een ondernemingswaarde van 18 keer de brutobedrijfswinst is Melexis niet goedkoop. Ook voor kwaliteit bepaalt u best wat u daarvoor wilt betalen, zonder blind de koersen achterna te lopen.

Roestvrij staal

De primus van de Bel20 was Aperam met een weekwinst van 21 procent. Naar eigen zeggen was 2019 het moeilijkste jaar voor roestvrij staal sinds het bestaan van het bedrijf. Het verkochte volume viel 9 procent terug. De vraag stokte, en Europa laat nog altijd Chinese import tegen dumpingprijzen toe. Dat Aperam erin slaagde de nettowinst slechts te laten halveren tot 148 miljoen euro, overtrof de verwachtingen. Ook de schuldpositie van 75 miljoen euro, amper een vijfde van de brutobedrijfswinst, stelde gerust. Aperam kan moeiteloos zijn dividend op 1,75 euro handhaven, goed voor een rendement van 5,7 procent. Als toetje koopt het bedrijf voor 100 miljoen euro aandelen in.