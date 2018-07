Vlaams Materialise vlamt hoger op Nasdaq

Beleggers zien wel brood in het partnerschap van Materialise en BASF . Eerder vandaag raakte bekend dat de chemiereus 25 miljoen euro pompt in het Vlaamse techbedrijf. Daarnaast plannen de Leuvenaars een kapitaalronde van 50 miljoen euro op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.

Het is BASF menens. Naast de geplande aankoop van nieuwe aandelen heeft het concern zich nog eens voor 3 procent in het techbedrijf gekocht, voor een bedrag van 25 miljoen euro. En het grote publiek mag meesnoepen: op de New Yorkse Nasdaq-beurs, waar Materialise in 2014 al eens 100 miljoen dollar ophaalde, worden voor nog eens 25 tot 50 miljoen dollar nieuwe aandelen te koop gesteld. Materialise kan zo tot 75 miljoen dollar vers geld ophalen.