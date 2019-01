‘Vlaams contract stelt coupon Befimmo veilig'

De vastgoedgroep Befimmo wou maandag het nieuws van deze krant niet bevestigen dat ze het nieuwe administratieve centrum van de Vlaamse overheid in Brussel mag bouwen. Befimmo zegt wel dat ze een van de kandidaten is, maar dat de toewijzingsprocedure nog loopt.

Volgens ING zou het contract alvast betekenen dat het dividend tot jaren na 2020 veilig is. ‘Befimmo heeft veel ingezet op het gemengde project, dat in 2023 klaar moet zijn. Naast de WTC1-toren, heeft de groep de WTC2-toren gekocht om er 110.000 vierkante meter te ontwikkelen voor kantoren, woningen, een hotel en conventiecentrum, en een openbare wintertuin’, stellen analisten Jaap Kuin en Pieter Runneboom.

‘Wij ramen de investering op ruim 300 miljoen euro. Onze eerste berekeningen suggereren een rendement van 5,8 procent en een huurinkomen van 22 miljoen euro Dat is zowat 10 procent van de totale huurinkomsten van Befimmo. Dit nieuws moet de vrees wegnemen over de duurzaamheid van het dividend, want de inkomsten dekken de coupon alvast niet in 2019 en 2020.’