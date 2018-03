Voedingsondernemer Flor Joosen wordt voorzitter Miko

Joosen volgt Chris Van Doorslae r op, die in december onverwacht overleed. Met de zakenman komt iemand aan het hoofd die de beursgenoteerde specialist in koffieservice en kunststofverpakkingen goed kent. Joosen zetelde al sinds 2007 als onafhankelijk bestuurder bij Miko .

De 65-jarige Flor Joosen is eigenaar en gedelegeerd bestuurder van de voedingsgroep Joosen-Luyckx, actief in de productie van bakkersbloem en vee-, kippen- en visvoer. De groep bezit ook de pluimveeslachterij Belki, gespecialiseerd in de 'betere kip' zoals Mechelse koekoek en hoevekippen, en de steurkwekerij en kaviaarproducent Aqua Bio. Met 375 werknemers behaalt de groep een omzet van 110 miljoen euro. Miko is met een omzet van zo'n 200 miljoen euro nog een maatje groter. Joosen was ook een tijd voorzitter van de ondernemersorganisatie Unizo.