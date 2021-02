Voetbalaandelen zelden goede investering

Voetbal is emotie en dat is op de beurs niet anders. Om een stukje van hun club te bemachtigen zijn supporters en investeerders bereid een hoge prijs te betalen, waardoor het koerspotentieel na de beursgang bescheiden blijft.

Beursgenoteerd voetbal is geen verliesbelegging, maar een vetpot is het evenmin. Wie tien jaar geleden 100 euro stopte in een korf voetbalaandelen (Stoxx Europe Football Index), heeft vandaag 140 euro, goed voor een jaarlijks rendement van 3,4 procent. Wie 100 euro stopte in een gediversifieerde beurskorf (Stoxx600), heeft 210 euro (exclusief dividenden) en zag zijn belegging dus ruim verdubbelen. Voetbalaandelen zijn kwetsbaar, net zoals de financiële situatie van de voetbalclubs. Ze zijn in sterke mate afhankelijk van fluctuerende parameters, zoals de waarde van transfers en televisierechten.

Bekende beursgenoteerde clubs Ajax Genoteerd sinds 1998, beurskapitalisatie van 288 miljoen euro. Juventus Genoteerd sinds 2001, beurskapitalisatie van 1,1 miljard euro. Borussia Dortmund Genoteerd sinds 2000, beurskapitalisatie van 506 miljoen euro. Olympique Lyon Genoteerd sinds 2007, beurswaarde van 124 miljoen euro. Manchester United Noteerde in Londen tussen 1991 en 2005. Werd in 2012 opnieuw naar de beurs gebracht in New York. Met een beurskapitalisatie van omgerekend 2,35 miljard euro de grootste beursgenoteerde voetbalclub ter wereld.

Voetbalclubs worden steeds meer geleid als klassieke bedrijven. Daardoor loopt de motivatie om naar de beurs te trekken gelijk: de mogelijkheid om grote investeerders te bereiken, eenvoudige toegang tot kapitaal en het vergroten van merkbekendheid. Maar een beursgang brengt ook extra verantwoordelijkheden en rapportageplichten mee. De omzet- en winstcijfers komen nog meer onder een vergrootglas te liggen.

Club Brugge komt aan de start met een voordeel dat veel andere clubs niet hebben: het heeft een balans van gewapend beton. Omdat Club Brugge zijn nettowinst niet uitkeert aan de aandeelhouders maar in het bedrijf houdt, heeft het een stevig eigen vermogen - zeg maar een spaarpot - van 44 miljoen euro. De nettowinst na belastingen - die 11 miljoen euro bedroegen - kwam uit op 24,5 miljoen euro. Die puurde de club uit een recordomzet van 137 miljoen.

Welke waarde Club Brugge zou krijgen met zijn beursnotering is moeilijk te bepalen. Ajax, een club die naar zakenmodel wel eens met Brugge wordt vergeleken, is 288 miljoen euro waard op de beurs. Als we de koers-winstverhouding van Ajax extrapoleren naar Brugge, gebaseerd op de winst van de voorbije vijf jaar, zou de profclub een waarde van 165 miljoen euro kunnen krijgen. Al is het maar de vraag of een topclub uit de Belgische competitie evenveel waard wordt geacht als een sterrenclub uit de Nederlandse Eredivisie.

Wisselende prestaties

Wat opvalt, zijn de wisselende prestaties in de sector. De beurswaarde van Juventus en Celtic ging over tien jaar ruim maal vier. Ook Ajax (+134%) en Borussia Dortmund (+165%) deden het in de jongste tien jaar goed. Tegenover die successen staan meerdere mislukkingen. Vooral uit Turkije moest de belegger wegblijven, getuige de tienjaarsevolutie bij Galatasaray (-59%), Fenerbahçe (-44%) en Trabzonspor (-78%).

Schermvullende weergave

Typerend voor de sector is dat voetbalaandelen doorgaans een slechte start nemen. De meeste voetbalnieuwkomers presteren ondermaats in de periode die volgt op hun beursgang. De aandelenkoers van Ajax daalde 20 procent in de zes maanden na zijn debuut. FC Porto en Juventus verloren bijna 40 procent in hun eerste halfjaar, een prestatie die ruim drie keer slechter is dan de markt op dat moment. AS Roma maakte wel een fonkeldebuut. Het aandeel kon 35 procent winnen in zijn eerste zes maanden, waarmee het dubbel zo goed presteerde als de Italiaanse beurs. Ook Tottenham, Europa's eerste genoteerde club die in 1983 naar de beurs trok, vormt een uitzondering op de regel.

Een mogelijke verklaring is overwaardering op het moment van de beursgang. Sowieso kunnen voetbalintroducties rekenen op een grote interesse bij kleine beleggers, wat kan leiden tot een 'emotionele' waardering. Fans zijn bereid meer te betalen om een stukje van hun club in handen te krijgen.

De komst van Club Brugge naar de beurs mag in ieder geval tegenvoets heten. In de jaren 90 waren beursintroducties door voetbalclubs schering en inslag, maar de jongste jaren wordt de sector beheerst door privékapitaal van rijke investeerders. Op dit moment zijn 23 Europese voetbalclubs actief op de beurs. In 2002, bij de start van de Bloomberg Football-index, waren dat er nog 33.