'Volg Duchâtelet & co en koop chipaandelen'

Xtrion, de holding van Roland Duchâtelet, Rudi De Winter en Françoise Chombar, heeft voor 7,25 miljoen euro aandelen van het chipbedrijf X-Fab bijgekocht. Volgens meerdere analisten is de crash van de chipsector groot genoeg om er weer te gaan shoppen.

De Europese halfgeleideraandelen zien af dit jaar. Chipbedrijven die op Euronext noteren, zoals Melexis (-20%), X-Fab (-28%), Besi (-45%) of ASMI (-13%), kelderden sinds Nieuwjaar. Alleen ASML noteert met winst, maar bengelt toch ruim een tiende onder de topkoers eerder dit jaar.

De voorbije twee jaar genoten de aandelen van een supercyclus met omzet- en winstcijfers die in die periode voor veel bedrijven meer dan verdubbelden. Begin 2018 verschenen de eerste barstjes. Bij veel klanten dikten de voorraden aan. Bovendien daalde de vraag voor mobiele toepassingen omdat er minder smartphones in het duurste segment werden verkocht. Vanaf de lente volgden de eerste omzet- en winstwaarschuwingen en begonnen klanten orders te annuleren. De sector kenmerkt zich door de erg korte looptijd van de orderboekjes, waardoor het zicht op de inkomsten gering is.

Overcapaciteit

Tijdens de supercyclus hadden veel chipbedrijven fors geïnvesteerd in de uitbreiding van hun machinepark. Daardoor kampt de sector met overcapaciteit. Die kan wel eens langer duren dan verwacht. Het Amerikaanse KLA-Tencor, een van de grootste toeleveranciers aan de chipmakers, had eerder gezegd vanaf december een heropleving te verwachten maar waarschuwde vorige maand dat de remonte minder sterk zal zijn dan verwacht door de blijvend zwakke vraag naar geheugenchips. Daarnaast doet de handelsoorlog tussen de VS en China investeerders op de rem staan.

Op lange termijn zal de vraag naar halfgeleiders alleen maar stijgen. Ook dit jaar is er trouwens nog een forse groei, zij het wat minder dan verwacht. Artificiële intelligentie, toestellen die verbonden zijn met het internet, 3D-printen, 5G-telecommunicatie, rijhulpsystemen in wagens of het verzamelen van big data vergen massa’s chips, die steeds kleiner en performanter worden. ‘De wereldwijde halfgeleidermarkt groeit met naar schatting 15,7 procent in 2018 tot 477 miljard dollar’, voorspelt John Neuffer, voorzitter van de Semiconductor Industry Association.

‘De vrees voor een ineenstorting van de markt is overtrokken’, meent Ritujay Ghosh, analist van Zacks Investor Research. ‘Het oppikken van enkele fors gedaalde chipaandelen lijkt een slimme zet.’ We zetten er enkele die dicht bij huis noteren op een rij. Een gezamenlijk kenmerk zijn de sterke balansen.

X-Fab en Melexis

De hoofdaandeelhouders van X-Fab, Roland Duchâtelet en het echtpaar Rudi De Winter- Françoise Chombar, maakten vorige week gebruik van de fors gedaalde koers tot een dieptepunt om bij te kopen. Via hun holding Xtrion spendeerden ze 7,25 miljoen euro aan de chipmaker. Ze kochten 2,2 procent van het aantal vrij verhandelbare aandelen, het gros tegen 7,08 euro. X-Fab noteert in Parijs, en is de belangrijkste toeleverancier van de chipontwikkelaar voor de autosector Melexis. De Winter is CEO van X-Fab, Chombar van Melexis. Melexis kreeg recent een rammeling op de beurs na steeds meer tekenen dat de autosector het moeilijk heeft. BMW stuurde vorige week een winstwaarschuwing uit. ‘Het is altijd het donkerst net voor de dageraad’, stelt KBC Securities over Melexis. Het beurshuis herhaalt het koopadvies en koersdoel van 110 euro. Door de tuimeling is de waardering van Melexis teruggevallen tot het sectorgemiddelde, terwijl het door zijn sterke positie een premie verdient, luidt het oordeel.

ASML

ASML is de absolute wereldtop voor machines die het ‘hart’ van de chip produceren. De Nederlandse onderneming heeft met zijn lithografische machines, die tot meer dan 100 miljoen transistoren op één enkele chip kunnen plaatsen, een marktaandeel van 85 procent. Analisten verwachten vooral veel van de EUV-technologie (extreem ultraviolet licht), die 15 keer nauwkeuriger een transistor kan aanbrengen op silicium. Zo’n machine kost meer dan 100 miljoen euro. Door zijn technologische superioriteit en dominantie is het aandeel tegen 28 keer de winst duur. Daartegenover staat dat het bedrijf geen schulden torst.

Besi

BE Semiconductor is een ‘back-end’-bedrijf. Het levert de machines voor de assemblage van de chips, die de schakelingen verpakken en zorgen voor de connectie tussen de chip en andere elektronica. De onderneming gaf dit jaar al twee winstwaarschuwingen en viel uit de Stoxx600-index, waardoor de koers extra onder druk stond. ‘De daling met 40 procent biedt kansen om een eerste positie in te nemen’, oordeelt het blad De Belegger. Besi slaagt erin zijn marktaandeel uit te breiden. Als groot bedrijf kan het meer investeren dan de kleine concurrenten. Besi hoopt door nieuw ontwikkelde machines zijn marktaandeel uit te breiden van 36 naar 40 à 45 procent binnen 5 jaar. Het bedrijf is schuldenvrij en staat bekend als een royale dividendbetaler. De groep keert de winst liever uit dan op te potten, zodat de coupon wispelturig is. Het geafficheerde dividendrendement van 11 procent lijkt dit jaar dan ook niet houdbaar.

