VolkerWessels verdwijnt (opnieuw) van de beurs

De familieholding Reggeborgh biedt 22,20 euro per aandeel van de bouwgroep.

Twee weken geleden meldde VolkerWessels al dat het door de meerderheidsaandeelhouder benaderd was voor een mogelijk bod op de aandelen van het bedrijf. Toen was Reggeborgh bereid om 21,75 euro per aandeel te betalen. Inmiddels is er een akkoord en blijkt dat Reggeborgh 22,20 euro per aandeel biedt.

Pikant detail is dat de uitkoopprijs iets lager is dan de 23 euro waartegen de familie Wessels hun bouwonderneming in het voorjaar van 2017 naar de beurs brachten. En dat was een bisnummer: de familie had in 1989 de aannemer al op het Damrak laten noteren, om de groep in 2003 een eerste keer van de beurs te halen.

Analist Nico Inberg van de beleggerssite IEX merkt wat belangrijke zaken op. 'Het bedrijf kwam vandaag al met cijfers, twee dagen eerder dan eerder gecommuniceerd. De verandering in timing heeft mogelijk te maken met het koortsachtige overleg dat marktpartijen nu voeren over de Nederlandse stikstofkwestie. Reggeborgh zou mogelijk bang zijn dat aandeelhouders minder snel hun aandelen zullen aanmelden bij een oplossing van het stikstofprobleem.'

Nederland is op dit moment in de ban van de stikstofkwestie. Stikstofverbindingen die het verkeer, de industrie en de landbouw uitstoten, bedreigen de biodiversiteit van de erkende natuurgebieden. In een poging de uitstoot van stikstof terug te dringen, hebben de Noorderburen een strenge stikstofregeling ingevoerd. Hierdoor zijn er voor honderden bouwprojecten geen vergunningen, zodat ze nu stil liggen.

Grote koper

Inberg denkt dat de familie Wessels nu al aandelen aan het inkopen is. 'De familie heeft op dit moment zo'n 65 procent van de aandelen in handen en kan dat belang vandaag via agressief inkopen snel uitbreiden. Reggeborgh heeft slechts 85 procent van de aandelen nodig om de zaak in haar voordeel te beslechten. We zien dan ook dat er vandaag een grote koper actief is, dat is waarschijnlijk de familieholding.'

Meevaller

De beurskenner stelt verder dat het hogere bod waarschijnlijk het gevolg is van een meevaller inzake het horrorproject OpenIJ. 'Voor het project is tot nu toe 115 miljoen euro aan extra kosten gemaakt. De bouwgroep denkt nu dat het van dat bedrag tussen de 5 en 37,5 miljoen euro terug kan krijgen via claims en verzekeringen. Per aandeel komt deze meevaller neer op 0,465 euro. Dat is ongeveer het bedrag waarmee het bod is verhoogd.'