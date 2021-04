Volumeboost bezorgt Biocartis beste beursdag van dit jaar

Biocartis meldt een volumegroei van 70 procent in het voorbije kwartaal voor zijn 'cartridges', de patronen om tests uit te voeren op Biocartis' minilabo Idylla. Daarmee zit het bedrijf meer dan op koers om zijn jaardoelstelling te halen. Voor het volledige boekjaar mikt het op een groei tussen 40 en 60 procent voor cartridges. Voor Europa spreekt Biocartis van een beter dan verwachte groei, zowel in oncologie als in ontstekingsziektes. Het bedrijf ondervond ondanks de pandemie geen hinder van uitgestelde zorg.

Covidtest

Ook in de VS ging het jaar sterk van start. Al voorspelt het bedrijf dat de grote vraag naar zijn covidtest via Idylla achter de rug is. 'De vaccinatiecampagnes beginnen de testvolumes van onze covidtest via Idylla aan te tasten, waardoor vraag en aanbod in evenwicht geraken', klinkt het.