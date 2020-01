Volumes op Brusselse beurs vallen met tiende terug

De handelsvolumes op de Brusselse beurs vielen in 2019 met meer dan een tiende terug. Dat blijkt uit de jaarupdate van Euronext Brussel.

In 2019 werd op de Brusselse beurs gemiddeld voor 435 miljoen euro aandelen per dag verhandeld. Dat is een daling met 11,4 procent tegenover het jaargemiddelde in 2018. In aantal transacties valt de handel zelfs met 15 procent terug: van 77.000 transacties per dag in 2018 naar 66.000 in de eerste jaarhelft van 2019.

-20% Solvay Solvay zag het aantal op de beurs verhandelde aandelen vorig jaar met 20 procent teruglopen.

De chemiereus Solvay tekent de grootste terugval op met een volumedaling van 20 procent. Gevolgd door de materialenspecialist Umicore (-19%) en de bierreus AB InBev (-14%).

Het biotechbedrijf Argenx werd dan weer een stuk gretiger verhandeld met een ruime verdubbeling van het handelsvolume (+118%). Ook Proximus ging vlotter over de toonbank (+10%).

'Normale daling'

Na een aantal recordkwartalen is het normaal dat de handel in aandelen wat gas terugneemt, klinkt het bij Euronext Brussel. De daling ligt in lijn met andere Europese markten, waarbij Brussel nog een tikje beter standhoudt, zegt de beursuitbater.

De BelMid is dankzij de grote aanwezigheid van vastgoed en biotechnologie de best presterende markt met een koerswinst van 31,5 procent in 2019. De sterindex Bel20 realiseerde 21,9 procent winst. De BelSmall tekende slechts 5,1 procent koerswinst op.

Kapitaaloperaties

In opgehaald kapitaal was 2019 een recordjaar voor Euronext Brussel. Er waren 31 kapitaalverhogingen, die alles samen goed waren voor ruim 3,49 miljard euro. Argenx tekende voor de grootste kapitaaloperatie ter waarde van 437 miljoen euro, deels in Brussel, deels op de Amerikaanse Nasdaq. Ook Ook het nutsbedrijf Elia gaf voor 435 miljoen euro nieuwe aandelen uit.