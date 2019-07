Volumes op de Brusselse beurs vallen gevoelig terug

In de eerste jaarhelft werden er op de Brusselse beurs gemiddeld voor 435 miljoen euro aan aandelen per dag verhandeld. Dat is een daling met 12 procent ten opzichte van het jaargemiddelde in 2018. In aantal transacties valt de handel zelfs met 15 procent terug van 77.000 transacties per dag in 2018 naar 66.000 per dag in de eerste jaarhelft van 2019.