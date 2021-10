Volvo Cars mikt op beurswaarde van 20 miljard

Volvo Cars is in handen van het Chinese Geely. Na de beursgang zal het belang van Geely in Volvo terugvallen van 100 naar 87 procent. Als een overtoewijzingsoptie wordt gelicht, wordt dat 82,2 procent. Volvo Cars wil met de operatie 25 miljard Zweedse kroon (of 2,5 miljard euro) ophalen. Dat maakt van Volvo Cars de grootste beursgang in Europa sinds die van InPost in Amsterdam (2,8 miljard euro) in januari, leren cijfers van Bloomberg.