'Voor beleggers is Afrika vandaag als het Azië van de jaren 50'

Een van de weinige deelnemers die verantwoordelijk waren voor dat stipje was Paul Jackson. Het hoofd beleggen van de vermogensbeheerder Invesco vertelt de anekdote om duidelijk te maken dat de beeldvorming over Afrika te eenzijdig is. De wereldwijde financiële crisis van 2008 is niet begonnen in Azië of Afrika, merkt hij op. En Enron, zeg maar de moeder van alle boekhoudschandalen, was een Amerikaans bedrijf. ‘Het is dus wat hypocriet om het bij Afrika altijd over corruptie te hebben, alsof dat elders niet bestaat.’

Waar denk je aan, als je aan ‘beleggen in Afrika’ denkt? Die vraag kregen de deelnemers aan een conferentie in Abu Dhabi onlangs voorgeschoteld. De antwoorden verschenen op een groot scherm in een puntenwolk. Hoe groter het punt, hoe frequenter het antwoord. Centraal een grote bol: 'Corruptie'. In de uithoek een stipje: 'Mogelijkheden'.

Jackson ontkent niet dat er een groot probleem is met corruptie in Afrika, maar wijst erop dat het oneerlijk is het continent met 54 landen als één ondeelbaar geheel te zien. ‘Botswana staat op de 34ste plaats van de Corruption Perception Index van Transparancy International (boven Israël, Litouwen, Polen en Italië, red.). Dat is niet zo gek ver van de VS, die op plaats 23 staan. India, de lieveling van beleggers in opkomende landen, staat pas 80ste.’ België is 17de.

Ethiopië

Tegenover Afrikaanse landen waar het economisch erg slecht gaat, zoals Zimbabwe of Congo, staan landen als Ethiopië. ‘Dertig jaar geleden was er het benefietconcert Live Aid om de hongersnood in dat land te bestrijden’, zegt Jackson. Nu groeit de economie er al 15 jaar met ongeveer 10 procent per jaar, gecorrigeerd voor inflatie.