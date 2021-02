Voormalige Kuifje-drukkerij verdwijnt van Brusselse beurs

Evadix, de beursgenoteerde erfopvolger van Kuifje-drukkerij Casterman, vindt een Luxemburgse overnemer nadat oprichter Pascal Leurquin vorig jaar overleed aan de gevolgen van het coronavirus.

Met een beurswaarde van 420.000 euro, verliest de Brusselse beurs met Evadix één van haar allerkleinste telgen. Het Nijvelse printbedrijf wordt overgenomen door Whitestone Partners. Dat is een investeringsfonds uit het Waals-Brabantse Lasne dat opereert onder Luxemburgse vlag. De verkoop volgt op het overlijden van zakenman Pascal Leurquin, die Evadix in 2000 oprichtte om de noodlijdende logistieke tak van uitgeverij Casterman (Kuifje, Pol, Yakari) over te nemen. Later vonden ook de printactiviteiten van Casterman tijdelijk onderdak bij Evadix om nadien in de handen van de Nederlandse koninklijke drukkerij Em. De Jong te vallen. Uitgeverij Casterman vond dan weer onderdak bij de Franse uitgever Gallimard.

De kinderen van Leurquin verkopen hun belang van 68,62 procent aan het Luxemburge fonds. De beheerders en oprichters van Whitestone, Frédéric Pouchain en Sandro Ardizonne, komen voort uit de Nationale Portefeuillemaatschappij, de controleholding van de familie Frère. Ze bieden 0,13 euro per aandeel op de resterende aandelen die in vrije omloop zijn, 1,3 miljoen stuks.

Evadix was ook de drukker van La Redoute-postodercatalogi en telefoonboeken. De activiteiten van het bedrijf, dat naast België ook een tijdlang in Roemenië actief was, waren in de jongste jaren tot een minumum herleid. 'Evadix verwelkomt de intrede van een nieuwe referentie-aandeelhouder die de onderneming nieuw leven kan inblazen', aldus het persbericht.

Evadix was in 2006 het allereerste bedrijf dat een notering kreeg op Alternext (het huidige Euronext Growth), een beursplatform in het leven geroepen voor kleine bedrijven. Het bedrijf kende een tragische beurscarrière. Het startte destijds aan 7,7 euro en zag zijn koers over de jaren met ruim 98 procent afbrokkelen.

Ook La Redoute Catalogi en telefoonboeken werden bij Evadix gedrukt.