Vooruitblik: de schuld van Ageas

Wat te verwachten van Ageas?

Analisten rekenen er gemiddeld op dat Ageas over 2019 een nettowinst van net iets meer dan 1 miljard voorlegt, bijna een vierde meer dan de 809 miljoen over boekjaar 2018. Bart De Smet, de CEO van de verzekeringsgroep, had dat cijfer in november vooropgesteld. Dat deed hij na een erg sterk derde kwartaal, waarbij over de eerste negen maanden de doelstelling van 'minstens 900 miljoen' al ingelost was.

De vraag is of die sterke groei in het dividend weerspiegeld wordt. Analisten rekenen gemiddeld op bruto 2,70 euro. Dat is een forse toename tegenover de 2,20 euro over 2018, die in lijn ligt met het beleid om de helft van de winst uit verzekeringen uit te keren.

Ageas publiceert zijn resultaten woensdag om 7 uur.