Voorzichtig beursdebuut voor Sequana Medical

De voortekenen waren nochtans niet gunstig. De interesse voor de beursgang was zeer matig. Sequana Medical mikte op een bruto-opbrengst van 27,5 à 38,5 miljoen euro en landde op het minimumbedrag. Een groot deel komt bovendien van enkele bestaande aandeelhouders; de interesse van derden was vrij pover. De introductieprijs werd vastgelegd aan de onderkant van de vork van 8,50-9,00 euro.

De eerste notering verloopt wel voorzichtig positief. Na tien minuten was de koers gestegen tot 9 euro, om intussen weer te dalen tot 8,80 euro. Dat is 3,5 procent hoger dan de introductieprijs.

Met 800 stukken is het volume wel beperkt. Bij de beursoperatie werden 3,23 miljoen aandelen verkocht.

Sequana Medical is van oorsprong een Zwitsers bedrijf. Het verhuisde onlangs naar Gent om daar neer te strijken in de biotechvallei.

Het belangrijkste product van Sequana is een pompje dat bij patiënten met NASH-leverontsteking wordt ingeplant om het vocht dat zich in de buik ophoopt naar de blaas af te voeren. Het pompje moet dagelijks (contactloos) worden opgeladen en kost 22.000 euro. Patiënten vermijden er wel drainages in het ziekenhuis mee.